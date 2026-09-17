Barrot: Francia se prepara para cualquier agresión ante el aumento de intimidaciones rusas

Guardar

París, 17 sep (EFE).- Francia se prepara para cualquier amenaza de agresión y mantendrá su apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia mientras trabaja para preparar la paz, afirmó el jueves el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien advirtió de un aumento de las acciones de intimidación de Moscú contra Europa.

"En París nos preparamos para toda amenaza de agresión, venga de donde venga", dijo Barrot a la televisión LCI. El ministro explicó que Francia ha duplicado el presupuesto de sus Fuerzas Armadas y sus gastos militares en diez años "precisamente para protegernos contra la amenaza y hasta para disuadirla".

PUBLICIDAD

Barrot afirmó que existe "una aceleración de un fenómeno que comenzó hace aproximadamente cinco años", en referencia a las acciones rusas contra países europeos.

Francia, en concreto, ha sufrido campañas de desinformación, intentos de ataques cibernéticos y otras operaciones vinculadas a Rusia por su apoyo a Ucrania, según el ministro.

"Lo que está en juego -dijo- no es Dinamarca, Lituania o Francia. Lo que está en juego es Europa".

El ministro destacó la respuesta de la OTAN ante recientes incidentes, entre ellos el vuelo de bombarderos rusos cerca del espacio aéreo noruego y el derribo de un dron en Lituania. "La OTAN reaccionó instantáneamente y repelió o neutralizó" estas amenaza.

PUBLICIDAD

Barrot sostuvo que Rusia "señala, prueba y muestra sus músculos regularmente", mientras los países europeos responden demostrando también su capacidad militar.

Respecto a una posible escalada, Barrot afirmó: "No estamos en paz, pero tampoco estamos en guerra con Rusia".

Añadió que Europa no debe dejarse arrastrar a una escalada.

Sobre la disuasión nuclear francesa y su dimensión europea, Barrot afirmó que es "estrictamente defensiva" y "estrictamente responsable", y recordó que la decisión sobre el empleo del arma nuclear francesa corresponde exclusivamente al jefe del Estado.

"Nada nos hará desviarnos de nuestra estrategia de apoyo a la resistencia ucraniana, de presión sobre la Rusia de Vladimir Putin y de preparación de la paz", mantuvo.

En clave interna, el ministro criticó además la posición de la líder ultraderechista y candidata al Elíseo, Marine Le Pen, sobre Ucrania. "Lo que Marine Le Pen dijo ayer es que Francia debe situarse a equidistancia, como si pusiera un signo igual entre Rusia y Ucrania", denunció.

PUBLICIDAD

"Es totalmente irresponsable y es desconocer lo que ha garantizado a Europa ocho décadas de paz y prosperidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la construcción de una Europa unida, soberana y democrática", ahondó.

Barrot también defendió el apoyo financiero a Ucrania frente a la propuesta de Le Pen de reducirlo. "No hacerlo hoy sería correr el riesgo de pagar mucho más caro mañana", advirtió. EFE