Al menos 23 muertos en combates en Abyei, territorio disputado por Sudán y Sudán del Sur

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Yuba, 17 sep (EFE).- Al menos 23 personas han muerto desde el martes en enfrentamientos entre las comunidades ngok dinka y misseriya en la región de Abyei, territorio disputado por Sudán y Sudán del Sur, informó a EFE el ministro de Información de dicha zona, Yohana Akol Ngor.

El último episodio de violencia se produjo este jueves hacia las 05.00 hora local (02.00 GMT), cuando miembros armados de la comunidad misseriya irrumpieron en el mercado de Amiet, conocido también como Souq Al Naam, y mataron a 14 personas e hirieron a otras siete, según Akol.

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"Los ataques se reanudaron esta mañana después de que elementos armados de la comunidad misseriya se infiltraran en la zona y atacaran el mercado, alrededor de las 05.00. Catorce personas murieron y otras siete resultaron heridas", declaró el ministro a EFE.

Entre los fallecidos en el ataque del jueves figuran cinco miembros de la comunidad misseriya y nueve de la comunidad ngok dinka, precisó Akol.

Estas muertes elevan a 23 el número total de víctimas mortales desde que comenzaron los enfrentamientos en la zona el martes 15 de septiembre. En aquella jornada murieron nueve personas y más de 60 resultaron heridas, durante unos enfrentamientos que se prolongaron entre las 18.00 y las 20.00 hora local.

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El ministro señaló que 63 miembros de la comunidad ngok dinka permanecen ingresados en un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) tras los enfrentamientos del martes.

La tensión había comenzado a aumentar el lunes por la tarde, después de que un ataque contra comerciantes ngok dinka dejara a una persona herida.

A la mañana siguiente fue hallado muerto un hombre de la comunidad misseriya con una herida de arma blanca en el cuello, un hecho que elevó aún más la tensión.

Tras una relativa calma durante el miércoles, la violencia volvió a estallar en un lugar que constituye uno de los principales centros comerciales de Abyei y que es utilizado por ambas comunidades, cuyos comerciantes intercambian ganado, alimentos y otros productos básicos.

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El mercado ha desempeñado un papel relevante como espacio de interacción económica entre ngok dinka y misseriya pese a las recurrentes tensiones en el territorio.

Los misseriya son una comunidad predominantemente pastoral procedente de Sudán cuyos desplazamientos estacionales hacia el sur con el ganado, en busca de agua y pastos, los ponen en contacto habitual con la población ngok dinka de Abyei, eminentemente dedicada a la agricultura.

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El territorio de Abyei, rico en recursos y situado entre Sudán y Sudán del Sur, mantiene su estatus definitivo sin resolver desde la independencia de Sudán del Sur en 2011.

La Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) está desplegada en la zona desde ese mismo año, con un mandato que incluye la protección de civiles y el apoyo al mantenimiento de la seguridad. EFE