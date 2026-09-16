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GAC Commercial Vehicle acelera su expansión global con su debut en la IAA TRANSPORTATION 2026

PR Newswire

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HANÓVER, Alemania, 16 de septiembre de 2026

HANÓVER, Alemania, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- GAC Commercial Vehicle se presentó por primera vez en la IAA TRANSPORTATION 2026 bajo el lema "Construir juntos el futuro", mostrando productos, tecnologías y logros en materia de ecosistemas abiertos en sus divisiones de vehículos comerciales ligeros y pesados de nueva energía.

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GAC Commercial Vehicle se ha asociado con Pony.ai y Aulton para presentar soluciones de conducción autónoma de nivel 4 y de intercambio eficiente de baterías basadas en el camión T9 de GAC. La nueva marca de vehículos comerciales ligeros de la empresa, MONTX, hizo su debut internacional con sus prototipos P10 y V10, la arquitectura adaptativa para todos los ámbitos (ADAA) y MONTX Makers, su iniciativa global de cocreación de productos con los usuarios. También se expuso la pastilla SMILODON Pro de serie.

"Nuestra primera participación en la IAA TRANSPORTATION, uno de los escenarios más importantes del mundo para el sector de los vehículos industriales, supone un hito clave en el proceso de globalización de GAC Commercial Vehicle. La internacionalización de nuestros productos es solo el punto de partida; la internacionalización de nuestro ecosistema supone una nueva etapa en la creación conjunta de valor. Aprovechando los recursos globales del Grupo GAC y colaborando con socios de todo el mundo, llevaremos tanto nuestras tecnologías de vehículos como nuestro ecosistema colaborativo a los mercados internacionales, impulsando conjuntamente el sector de los vehículos comerciales de nueva energía hacia un futuro más eficiente, inteligente y sostenible", afirmó Jimmy Du, director de operaciones de GAC Commercial Vehicle.

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Aprovechar nuestros puntos fuertes para acelerar la expansión global

Basándose en los sistemas consolidados desarrollados a través de la empresa conjunta GAC Hino, de larga trayectoria, GAC Commercial Vehicle cuenta con casi dos décadas de experiencia en el sector de los vehículos industriales en materia de I+D, fabricación y gestión de la calidad, y se beneficia de la cadena de suministro y los recursos globales del Grupo.

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Las ventas de GAC Commercial Vehicle se dispararon un 205 % interanual en el primer semestre de 2026. Está acelerando su expansión global mediante la internacionalización tanto de sus productos como de su ecosistema, basándose en su negocio nacional de energías nuevas y aprovechando la red de ventas y servicios del Grupo GAC, presente en 110 países y regiones.

Avanzar a través de la inteligencia para generar valor operativo

La división de vehículos comerciales pesados de GAC se centra en los camiones pesados de nueva energía. El T9 Robotruck combina la tecnología de conducción autónoma de cuarta generación de Pony.ai con el chasis "drive-by-wire" totalmente redundante de GAC. Su conjunto de dispositivos de calidad automovilística incluye nueve LiDAR, tres radares y 13 cámaras. En comparación con la generación anterior, los costos de hardware son un 70 % más bajos y el costo del transporte con conducción autónoma por tonelada-kilómetro es aproximadamente un 30 % más bajo, lo que mejora la eficiencia en el transporte de larga distancia, en rutas específicas y en el transporte portuario.

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El tractor eléctrico T9 con batería intercambiable combina un eje motriz eléctrico con una batería de fosfato de hierro y litio de 603 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía de hasta 475 km con un consumo energético combinado de tan solo 1,2 kWh/km. El sistema de Aulton permite cambiar la batería completa de un vehículo en unos tres a cinco minutos, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la utilización del vehículo. La recarga y el intercambio de baterías son soluciones complementarias para distintos escenarios, siendo el intercambio especialmente útil para operaciones de ruta fija y alta frecuencia.

GAC Commercial Vehicle, Pony.ai y Aulton han integrado conjuntamente sus capacidades en materia de vehículos, conducción autónoma y energía con el fin de acortar los ciclos de implementación tecnológica y acelerar la aplicación a gran escala en operaciones reales.

MONTX abre nuevas oportunidades de crecimiento en el sector de los vehículos comerciales ligeros

MONTX amplía la gama GAC Commercial Vehicle a nuevas categorías de vehículos comerciales ligeros, explorando nuevos escenarios y necesidades de los usuarios de todo el mundo. Sus prototipos P10 y V10 encarnan la estética en todos los ámbitos, la adaptabilidad en todos los ámbitos y la inteligencia en todos los ámbitos.

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El MONTX P10 se presenta como la plataforma de movilidad integrada para todos los ámbitos. Está dirigido a exploradores y profesionales de actividades al aire libre, y está diseñado específicamente para entornos extremos. Cuatro motores de tracción distribuidos, el modo AI Camp y el sistema inteligente de asistencia al remolque mejoran la adaptabilidad en terrenos complejos para la exploración a distancia, la investigación de campo y las expediciones todoterreno.

El MONTX V10, que se posiciona como la estación móvil para todos los ámbitos, responde a las necesidades de los nómadas digitales, los creadores y los viajeros. Su interior modular, su Dual-Drive Smart Cabin y sus capacidades de autosuficiencia sin conexión a la red eléctrica permiten transiciones fluidas entre el trabajo, el descanso, la vida social y la exploración, convirtiendo el vehículo en una plataforma para trabajar y vivir de forma móvil.

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MONTX también presentó su Arquitectura Adaptativa Multidominio (ADAA). Basada en las filosofías Multi-Energy by Design, Body-on-Frame by Design y Adaptive Intelligence by Design, la ADAA permite que una única arquitectura se adapte a múltiples tipos de energía, formas de vehículos y aplicaciones, mejorando así la eficiencia en el desarrollo y la adaptabilidad en diversos mercados globales.

MONTX también ha puesto en marcha MONTX Makers, su iniciativa global de cocreación con los usuarios, bajo el lema "Ideas In. Drive Out". El programa permite a los usuarios contribuir a definir los futuros productos, incorporando sus necesidades desde las primeras fases del proceso de diseño y desarrollo de los mismos. Los "MONTX Makers" podrán recibir el reconocimiento de "MONTX Pioneer Co-Creator", oportunidades para asistir a eventos internacionales de la marca y ventajas exclusivas para propietarios.

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El modelo de producción SMILODON Pro complementa a los prototipos MONTX, ya que ofrece capacidad de carga, comodidad de conducción y adaptabilidad a múltiples situaciones, tanto para el ámbito empresarial como para la vida cotidiana. Aunque ya está disponible en América Central, América del Sur y Oriente Medio, está previsto que esté disponible en unos 30 países para finales de 2026.

Construir juntos el futuro

GAC Commercial Vehicle seguirá reforzando sus productos mediante la investigación y el desarrollo y la fabricación de vehículos, al tiempo que conectará a usuarios y socios de todo el mundo a través de su ecosistema abierto para generar un mayor valor e impulsar su crecimiento internacional.

Sitio web oficial:https://www.gaccv.com/

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FUENTE GAC Commercial Vehicle