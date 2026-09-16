Cerca de cincuenta municipios portugueses afrontan un riesgo máximo de incendio

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Lisboa, 16 sep (EFE).- Cerca de cincuenta municipios de siete distritos de Portugal se encuentran este miércoles en riesgo máximo de incendio rural, cinco de ellos fronterizos con España, según los últimos datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La alerta más elevada afecta a localidades de los distritos de Braganza, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre y Faro.

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Excepto Coimbra y Santarém, todos esos distritos limitan con España: Braganza con la provincia de Zamora; Guarda con Salamanca; Castelo Branco y Portalegre con Cáceres, y Faro con Huelva.

Por lo tanto, parte de las zonas sometidas al nivel máximo se sitúan en áreas próximas a la frontera hispano-portuguesa, especialmente en el nordeste de Portugal, la Beira Interior, el Alto Alentejo y el Algarve oriental.

El IPMA mantiene, además, a más de setenta municipios en peligro “muy elevado”, repartidos por dieciséis distritos del territorio continental.

El organismo meteorológico prevé que el riesgo continúe siendo muy elevado en algunas regiones al menos hasta el próximo lunes.

Portugal registrará este miércoles cielo poco nuboso o despejado y viento fuerte en el litoral occidental y en las zonas montañosas, aunque las temperaturas máximas descenderán en el interior norte y centro y en el sur del país.

El descenso térmico respecto a la jornada anterior no elimina el peligro de incendio debido a la sequedad acumulada y al viento previsto en algunas zonas. EFE