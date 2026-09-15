OMS sostiene que es muy pronto para afirmar que se ha superado el pico del brote de ébola

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Ginebra, 15 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este martes que es muy pronto para afirmar que se ha superado el pico del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), como han sugerido las autoridades de este país.

"Sabemos por experiencias pasadas que una epidemia puede dar señales iniciales de mejora para luego volver a empeorar bastante rápido", dijo a la prensa el jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para Respuestas a epidemias, Olivier Le Polain.

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"Claramente no estamos en una situación en la que podamos bajar la guardia. De hecho, tenemos que redoblar los esfuerzos para asegurarnos de que aprovechamos el impulso y los avances iniciales", dijo el especialista sobre el brote epidémico, que ha causado cerca de 3.500 muertos y 7.200 casos EFE

is/jgb