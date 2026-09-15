El Gobierno advierte de que la crisis de Ceuta se prologará más si sigue habiendo inmigrantes en las calles

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que dirige el mando único por la crisis de Ceuta, ha advertido que la situación en la ciudad autónoma se prolongará más tiempo si continúa habiendo migrantes en las calles y ha pedido colaboración al gobierno de la ciudad autónoma para agilizar el proceso.

Al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marcase hasta final de año como plazo para recuperar la normalidad, Torres ha asegurado que el Gobierno trabaja para lograrlo lo antes posible, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

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"Cuanto antes las personas que estén pernoctando en las calles, estén en recursos para poder ser filiados, antes podrán ser devueltos" aquellos que no tienen derecho a permanecer en territorio nacional, ha advertido. "Es una regla matemática, un vaso comunicante, cuanto antes estén en recursos, antes podrán ser devueltos, cuanto más tardemos, más se va a demorar el comienzo de los expedientes", ha enfatizado, incidiendo en que en este momento hay 4.160 personas en plazas temporales donde están siendo atendidas y sometidas labores de triaje y filiación.

El Ejecutivo central seguirá llevando a cabo esta labor para que deje de haber migrantes durmiendo en las calles y las playas de Ceuta, después de la entrada de unas 80.000 personas el 30 de julio, de las cuales varios miles continúan en territorio español.

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Así, ha asegurado que habilitarán todas las plazas necesarias -- están previstas unas 10.000 aunque el Gobierno dice desconocer la cifra total de personas que permanecen en Ceuta de manera irregular-- para recuperar la normalidad "cuanto antes".

No obstante ha pedido al resto de administraciones implicadas que arrimen el hombro y trabajen en el mismo sentido "que nos dejen trabajar" para superar la crisis lo antes posible.

Torres ha hecho estas declaraciones ante las críticas de las formaciones políticas por el plazo de más de tres meses dado por Sánchez, que incluso socios gubernamentales consideran excesivo.

En todo caso, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dirigido sus críticas al PP y en concreto contra Juan Vivas, acusándole de haber dejado de comportarse como el presidente de la ciudad autónoma y solo repetir los argumentarios del PP.

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En la misma línea, ha exigido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo que garantice que las comunidades autónomas gobernadas por su partido "se van a remangar" para ayudar a solventar esta situación aceptando el reparto de menores migrantes entre todos los territorios.

"Eso es lo que necesitamos, que todos colaboren, que todos arrimemos el hombro para solucionar una situación muy compleja en la que desde el minuto cero este Gobierno se está dejando la piel", ha defendido.

AUMENTAR EL RITMO CADA SEMANA

En la misma línea, fuentes de Moncloa admiten la complejidad de la crisis y lo difícil de resolver que resulta y explican así el marco temporal fijado por Sánchez durante una entrevista en el programa 'El Intermedio'.

No obstante, consideran que con los recursos que están desplegando, los procesos administrativos irán cada vez más rápido y esperan que cada semana vaya aumentando el ritmo de personas atendidas.

Así, marcan como primer objetivo para avanzar hacia la normalidad que todos los inmigrantes tengan plaza en un centro. De ese modo, aunque podrán seguir circulando con libertad por Ceuta, consideran que el día a día de la ciudad mejorará antes de conseguir el objetivo final de resolver todos los expedientes y devolver a su país a quienes no tengan derecho a estar en España.

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