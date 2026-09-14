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Netanyahu viajará a Nueva York la próxima semana para asistir a la cumbre de la ONU

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Jerusalén, 14 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará del próximo 23 al 25 de septiembre a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de Naciones Unidas, informó este lunes la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu, que ya enfrentó notables críticas y abucheos el año pasado por su asedio a Gaza desde el 7 de octubre de 2023, volverá a desplazarse a la Gran Manzana para la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, que incluirá la participación de jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo a partir del 22 de septiembre.

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Su visita a Nueva York también será la primera desde que Zohran Mamdani, que lo ha calificado como "criminal de guerra" y pidió sin éxito a autoridades federales hacer efectiva la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, alcanzara la alcaldía de la ciudad el pasado noviembre. EFE

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