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Mueren tres personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Chernígov, en el norte de Ucrania

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Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Chernígov, situada en el norte del país, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Policía de Chernígov ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que "los rusos han atacado almacenes de una empresa agrícola en la ciudad de Priluki", antes de resaltar que hasta el momento se han confirmado al menos tres muertos y siete heridos.

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Así, ha subrayado que al lugar se han desplegado agentes y artificieros para analizar la situación. "Los agentes están documentando las consecuencias de un nuevo ataque de las tropas rusas contra infraestructura civil", ha dicho, antes de denunciar que se trata de "un crimen de guerra".

Los últimos días han estado marcados por un repunte de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, después de una reciente visita a sendos países por parte de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de intentar destrabar el proceso de negociaciones diplomáticas.

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