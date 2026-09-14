La boda de un hijo de Trump fue financiada por un oligarca ruso, según ProPublica

Guardar

Washington, 14 sep (EFE).- La celebración de la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue financiada en parte por un oligarca ruso cercano al líder del Kremlin, Vladímir Putin, reveló este lunes el portal ProPublica.

Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares en gastos relacionados con el enlace entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrado el pasado 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

PUBLICIDAD

El empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente Trump, que no asistió a la boda debido a compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un cambio en la política estadounidense que pasa por el enfriamiento de la relación con Ucrania y un acercamiento a Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada en 2022.

PUBLICIDAD

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

Preguntado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que el oligarca ruso es "amigo personal" del hijo del presidente.

Entre los invitados a la ceremonia estuvo Jared Kushner, cuñado de Trump Jr. y enviado especial de la Casa Blanca para negociaciones en conflictos internacionales, incluida la guerra de Ucrania.

Kushner y Steve Witkoff, otro enviado especial de la Casa Blanca, viajaron recientemente a Moscú y Kiev, donde se reunieron respectivamente con Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento por reactivar las conversaciones de paz. EFE