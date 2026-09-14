Compañías de España y otros seis países en Festival Iberoamericano de Cádiz

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Cádiz (España) 14 sep (EFE).- "La Reina Brava" y "El Rey se muere", de compañías españolas, inaugurarán y clausurarán la 41 edición del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz (FIT), escaparate de la creación escénica contemporánea de España e Iberoamérica, donde participarán compañías procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y Portugal.

En el festival, que se celebrará del 14 al 24 de octubre, participarán una veintena de compañías, nueve de ellas procedentes de Iberoamérica.

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La nueva edición consolida al FIT como uno de los principales espacios de encuentro, diálogo y circulación de las artes escénicas iberoamericanas y como una reivindicación del teatro como espacio de pensamiento crítico y emoción compartida, explicó este lunes la organización.

El festival se desarrollará en diversos espacios de la ciudad.

"La Reina Brava", que abrirá el FIT, es un drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencias del romancero castellano, presentado por la compañía gaditana Las Niñas de Cádiz.

El 24 de octubre el FIT se cerrará con "El rey se muere", de la compañía sevillana Atalaya, que aborda el clásico de Eugène Ionesco para plantear una reflexión sobre el poder, la condición humana y una sociedad enfrentada a un proceso de decadencia y transformación.

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Entre estas dos citas, el Gran Teatro Falla acogerá "Baco Polaco", de Mauricio Kartun (Argentina), uno de los dramaturgos, directores de teatro y pedagogos más influyentes del teatro argentino e hispanoamericano contemporáneo, el 16 de octubre.

También "La Desconquista", de Ron Lalá (España), el 19 de octubre, una comedia burlesca y musical que revisita las crónicas del Descubrimiento; y "Sueño", de Compañía Criolla (Argentina), el 20 de octubre, una versión libre de "El sueño de una noche de verano", de William Shakespeare, dirigida por Emiliano Dionisi.

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El festival acogerá seis estrenos de propuestas de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia.

Entre ellas "Exhumar", de El Niño Proletario (Chile), una conferencia performática de Francisco Javier Medina Donoso que parte de la investigación sobre los restos del Palacio de La Moneda tras el golpe de Estado de 1973 (20 de octubre) y, de la misma compañía, "Cerebro", una experiencia que explora la fragilidad y complejidad del cerebro humano (21 y 22 de octubre).

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Otros estrenos serán "Venas Abiertas 60 30 12 SEG", de Aquela Cia (Brasil), inspirada en la obra de Eduardo Galeano; "La Diabla (o como destruir el mundo)", de Emiliano Dionisi y Cía Criolla (Argentina); "La Deliciosa Historia del Xocolate", de Círculo de Artes Escénicas (Ecuador) inspirada en el origen del cacao en la Amazonía ecuatoriana hace más de 5.000 años, y "La escena invertida", de Reincidentes (Colombia).

Al programa del festival se suman cinco producciones españolas de reciente estreno nacional. Además de "La Desconquista", la 'road movie escénica' "Itzulera", de la compañía vasca Dejabu; "¿Tú sabes lo que es una posidonia?", de Alessandra García y Dos Bengalas; "Refugi", de Manolo Alcántara, y "Alboroto", de Truca Circus.

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Estarán también otras dos premiadas piezas españolas como "Poeta [Perdido] en Nueva York", de El Aedo Teatro, y "Torcidxs", de Las Nenas Theatre, además de "El cielo no les responde", de Estaçao Teatral de Fundao (Portugal).

La programación apuesta además por acercar las artes escénicas a nuevos espectadores, con espectáculos familiares y de calle. EFE