Agencias

Sainz: "Ha sido una calificación muy mala, muy lejos de lo que hubiera gustado"

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El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció este sábado que fue una calificación "muy mala" y "muy lejos" de lo que le hubiera gustado, con "dos o tres problemas" que le costaron esas cinco milésimas por las que cayó en la Q1, y ahora dependerá "de errores de los demás" en la carrera de este domingo, en la que partirá del decimoséptimo lugar.

"No he tenido la sesión más limpia... Hubo dos o tres problemas que nos costaron, probablemente, en el final, los cinco milésimas para ir a la Q2. Nos faltó un poco de rendimiento en las rectas. Una sesión muy mala, porque encima creo que he impedido a (Valtteri) Bottas, así que me sancionarán", avanzó el madrileño en declaraciones a F1.

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Sainz cree que recibirá una sanción -que sería de tres posiciones- por 'impeding' -cuando un piloto lento bloquea a otro que viene en vuelta rápida- a Bottas, después de una Q1 "muy mala" y "muy lejos" de lo que le hubiera gustado. "No iba muy rápido en las rectas, perdía dos o tres décimas, y hemos salido muy pronto al último intento, no lo acabo de entender", lamentó en palabras a DAZN.

"Intentaremos dar nuestra mejor versión para remontar y hacer un buen comienzo. Dependemos de los demás, porque estamos a más de medio segundo de la próxima fila, por eso dependemos de los errores de los demás, vamos a ver si el resto se mete en problemas", zanjó.

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