Eric Garcia regresa a la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Levante

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Barcelona, 12 sep (EFE).- El regreso del defensa Eric Garcia es la principal novedad del Barcelona para el partido de este domingo contra el Levante en el Ciutat de València correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports.

El zaguero catalán no disputó el encuentro del miércoles en la Liga de Campeones contra el Feyenoord por sanción y, tras las fractura nasal que sufrió el pasado domingo en Mestalla, jugará con una máscara protectora en el Ciutat de València.

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Así pues, el técnico Hansi Flick tendrá las únicas bajas por lesión del centrocampista Frenkie de Jong y del atacante Roony Bardghji.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Dani Olmo, Rodrigo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamza Abdelkarim.

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