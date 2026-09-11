Irán anuncia la liberación de 10 pescadores iraníes en Emiratos Árabes Unidos

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Teherán, 11 sep (EFE).- Diez pescadores iraníes que se encontraban detenidos en Emiratos Árabes Unidos han sido puestos en libertad y regresarán al país persa, informaron este viernes medios estatales de Irán.

La televisión Press TV indicó que el consulado iraní ha informado de que los 10 pescadores ya se encuentran en libertad y “retornarán al país pronto”.

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Los 10 ciudadanos iraníes habían sido localizados en Emiratos Árabes Unidos después de que a mediados de agosto un total de 13 pescadores desaparecieran en aguas cercanas a Bandar Lengeh, ciudad portuaria a orillas del golfo Pérsico.

El paradero de los otros tres continúa sin conocerse.

Irán denunció el lunes que había acordado la liberación y el regreso de los pescadores, pero que a última hora Emiratos Árabes no los puso en libertad y no ofreció explicaciones, en un nuevo episodio de tensión entre ambas partes en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y el país persa.

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Emiratos Árabes Unidos anunció el pasado 18 de agosto la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

Durante la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, el país persa lanzó cientos de misiles y drones que, según Teherán, tenían como objetivo instalaciones y bases estadounidenses en Emiratos. EFE