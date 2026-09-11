El Parlamento de Nigeria suspende las visitas oficiales a Sudáfrica por la xenofobia

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Nairobi, 11 sep (EFE).- El Parlamento de Nigeria aprobó este viernes suspender las visitas oficiales a Sudáfrica y boicotear las actividades legislativas organizadas o auspiciadas por las autoridades sudafricanas, debido a la violencia xenófoba que vive el país contra migrantes africanos.

"La Asamblea Nacional (Parlamento nacional bicameral) ha decidido suspender todas las visitas oficiales a la República de Sudáfrica y boicotear las actividades y compromisos legislativos organizados o auspiciados por Sudáfrica hasta nuevo aviso", reza un comunicado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja).

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La decisión, adoptada de forma conjunta con el Senado (Cámara Alta), fue tomada ante la preocupación por los "continuos informes sobre ataques xenófobos, violencia, intimidación, destrucción de propiedades y otras formas de hostilidad" tanto contra ciudadanos nigerianos como de otros países africanos.

"A la Asamblea Nacional le preocupa especialmente la persistencia de estos incidentes, a pesar de los reiterados llamamientos realizados por el Gobierno Federal de Nigeria y otras partes interesadas a las autoridades sudafricanas para que adopten medidas", añade el texto.

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Este boicot, que permanecerá vigente "según lo requieran las circunstancias", estuvo acompañado de un nuevo llamamiento a Sudáfrica para que tome "medidas urgentes y concretas" destinadas a proteger a los migrantes africanos contra estos ataques, y a investigar los incidentes para llevar ante la justicia a sus autores.

La Asamblea Nacional consideró que estas medidas "no menoscaban" las relaciones históricas y diplomáticas entre ambos países, sino que representan "una firme expresión de preocupación por la seguridad, la dignidad y el bienestar de los nigerianos que residen y llevan a cabo negocios legítimos en Sudáfrica".

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Las autoridades sudafricanas cifraron el martes pasado en más de 86.000 los migrantes africanos repatriados en los últimos meses por esta violencia, una cifra que palidece ante los casi 180.000 retornos notificados en total por los gobiernos de los países de origen.

Entre los países que han repatriado a sus ciudadanos se encuentran Zimbabue (más de 115.000), Malaui (56.723), Mozambique (2.071), Kenia (472), Uganda (1.030), Ghana (1.964), Nigeria (1.490), Tanzania (173) o la República Democrática del Congo (121).

La tensión se mantiene en Sudáfrica tras la ola de ataques xenófobos y protestas de los últimos meses en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia e incluso muertes contra migrantes africanos.

Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Las acciones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en el pasado, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras que las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

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