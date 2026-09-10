Un hombre acusado de zoofilia es enviado a la cárcel por primera vez en Colombia

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Bogotá, 10 sep (EFE).- Un hombre acusado del delito de zoofilia fue enviado este jueves a prisión preventiva por primera vez en Colombia, luego de la aprobación de la Ley No Más Zoofilia, que entró en vigencia el pasado agosto en el país.

Edwin Vélez Cardozo es el acusado de abusar sexualmente a una perra de nombre Luna, a la que le causó sangrado, inflamación y un daño permanente en varios de sus órganos, informó la Fiscalía en un comunicado.

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De acuerdo con la investigación, Vélez retuvo a Luna el 30 de agosto en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander (noreste), para llevarla hasta su domicilio, donde supuestamente cometió el abuso.

"Entre las afectaciones observadas se registraron disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas", detalló la Fiscalía.

Un fiscal de Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó a Vélez por el delito de "acceso carnal a animal".

El procesado no aceptó los cargos, por lo que fue enviado de forma preventiva a la cárcel mientras se realiza la investigación.

La ley 2627 fue aprobada el 24 de agosto de 2026 y es la primera que penaliza el "acceso carnal a un animal" con una pena de entre 48 y 55 meses de cárcel.

"Pedimos la máxima condena porque estos criminales son un peligro para la sociedad. Este es el primer caso en la historia de Colombia que logramos gracias a la penalización de la violación a animales", aseguró la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, quien promovió la ley. EFE

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