Venezuela irá con 400 deportistas a los Juegos Suramericanos para conquistar el medallero

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Caracas, 9 sep (EFE).- Venezuela asistirá con 400 deportistas a los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre, con la meta de alcanzar "puestos de vanguardia" en el medallero suramericano, informó el Comité Olímpico Venezolano (COV).

Se trata de 204 hombres y 196 mujeres que participarán en 32 de los 43 deportes que se disputarán en estas justas, que abren el calendario olímpico en la región latinoamericana.

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Los atletas venezolanos competirán en "esgrima, lucha (libre y greco), taekwondo (kyorugi y poomsae), karate-do (kumite y kata), boxeo y judo (shiai y kata)", detalló el COV en una nota de prensa.

También lo harán en "remo (convencional y costal), vela, canotaje (velocidad y slalom), surf y deportes acuáticos en las modalidades de aguas abiertas, clavados y natación".

Asimismo, competirán en las disciplinas de cancha y grupo como el "fútbol de campo, voleibol de campo, voleibol de playa, pelota vasca, pádel, tenis de campo, tenis de mesa y sóftbol".

Por su parte, la velocidad y la expresión artística se reflejarán en el patinaje, la gimnasia y el ciclismo.

La delegación completará su participación compitiendo también en "atletismo, golf, triatlón, bowling, escalada (velocidad, boulder y dificultad), e-sports, bochas, tiro deportivo, tiro con arco, pentatlón moderno, bádminton y levantamiento de pesas".

En los Juegos Suramericanos de 2022, disputados en Asunción, Venezuela ocupó el quinto lugar en el medallero, con 131 preseas (31 de oro, 43 de plata y 57 de bronce). EFE