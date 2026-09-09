Trump justifica las ausencias en la convención republicana: los que queríamos, están

Guardar

Dallas, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este miércoles las previsibles ausencias en la inusual convención del partido republicano que se celebra en Texas, antes de las elecciones de término miedo, al asegurar que "no hay suficiente espacio" para todos pero que están quienes deben asistir.

"Todos los políticos que queríamos que estuvieran allí, ya están", dijo antes de coger el avión en Wasghinton para acudir a la convención, apodada "Trumpapalooza" (un festival de Trump), que reúne este miércoles y viernes a republicanos en el American Airlines Center de Dallas, un centro de eventos con capacidad para entre 18.000 y 20.000 espectadores.

PUBLICIDAD

Ante la decisión de algunos candidatos o legisladores republicanos de no asistir al evento, el presidente aseguró que el motivo de algunas ausencias es que no hay "suficiente espacio para 500 políticos".

"Tenemos espacio para los que están en una contienda reñida, ya sea que vayan un poco rezagados, un poco adelante o empatados. Pero no tenemos espacio para gente que lleva 35 puntos de ventaja y no tiene necesitan venir", dijo Trump a reporteros en Washington antes de salir hacia Dallas.

PUBLICIDAD

Con miras a unas apretadas elecciones de medio término, en las que las encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una apretada contienda por el Senado, algunos candidatos republicanos, especialmente aquellos que concurren a las contiendas más reñidas, han expresado reservas sobre la convención.

Más de 70 candidatos y políticos republicanos indicaron en una encuesta anónima al portal Politico publicada la semana pasada que no viajarán a Dallas o que estaban indecisos.

Entre las ausencias están algunos candidatos que esperan ser rellegidos en distritos muy competitivos en estas elecciones, como la congresista María Elvira Salazar, de Florida, el legislador Juan Ciscomani de Arizona o la senadora Susan Collins de Maine.

El evento estará enfocado en promover algunas de las principales políticas del Gobierno de Trump, entre ellas su ofensiva migratoria, los recortes de impuestos y sus iniciativas de salud.

Además de Trump, en la convención participarán también el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general, Todd Blanche. EFE