Trump está al tanto de las sanciones a colonias judías y dice que hablará con Netanyahu

Guardar

Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que está al tanto de la decisión de once países europeos y Canadá de bloquear el comercio con las colonias israelíes en Cisjordania y adelantó que hablará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El mandatario, estrecho aliado de Netanyahu, evitó pronunciarse sobre la medida, anunciada la víspera por naciones como Reino Unido, Francia y España, y recibida con categórico rechazo por el Gobierno judío, que informó sobre el cierre del consulado británico en Jerusalén.

PUBLICIDAD

"Acabo de verlo y hablaré con Israel. Hablaré con ellos y averiguaré cuál es su postura. Entiendo, ya sabe, entiendo exactamente lo que está ocurriendo, pero quiero averiguar por qué sucede eso de repente", dijo Trump antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco hizo comentarios sobre el tema cuando fue interpelado por periodistas este martes antes de iniciar una visita de varios días a Colombia, Ecuador y Perú.

"Nos informaron al respecto. No tenemos ningún anuncio que hacer. Obviamente, ellos toman sus propias decisiones", afirmó Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que la Administración Trump no quiere "ver nada que genere inestabilidad en Cisjordania en este momento, dada la compleja situación en la región", en referencia a la actual escalada en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace ya más de seis meses.

PUBLICIDAD

"Escuchamos sus argumentos sobre los motivos de la decisión. Pero mire, compartimos el objetivo de la estabilidad. No queremos ver un aumento de la violencia, del conflicto o de las tensiones en Cisjordania en un momento tan delicado para la región", añadió Rubio.

En una declaración conjunta, publicada en París, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia anunciaron su intención de restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania considerados ilegales bajo el derecho internacional.

PUBLICIDAD

Las naciones expresaron su preocupación porque la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados. EFE

(foto) (video)