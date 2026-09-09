México apuesta por mantener su tratado comercial con EE.UU. y Canadá pese a las disputas

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Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles mantener el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá, pese a la creciente disputa entre Washington y Ottawa y a que el Gobierno estadounidense ha optado por negociar por separado con sus dos socios.

“Obviamente, nosotros queremos que los tres países sigamos en un acuerdo comercial. Nos conviene a los tres, a Canadá, a Estados Unidos y a México”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

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Las declaraciones ocurren en plena escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá, después de que Ottawa pusiera en vigor el martes nuevos aranceles de represalia contra productos estadounidenses y el Gobierno de Donald Trump respondiera con restricciones adicionales a bienes canadienses.

La gobernante mexicana reconoció que el desencuentro entre ambos países ha llevado a Washington a mantener conversaciones bilaterales.

“Estados Unidos pues optó para que en vez de (estar) los tres en la misma mesa, pues se sentó con Canadá y se sentó con nosotros”, explicó.

México, agregó, mantiene su propia negociación con Washington, en la que busca mejorar las condiciones para las exportaciones mexicanas afectadas por aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles y evitar nuevos gravámenes.

La mandataria aseguró que también avanzan las conversaciones sobre las 54 barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos, relacionadas con asuntos como propiedad intelectual, piratería y medicamentos.

“Ya la mayoría realmente están resueltos, pero todavía quedan algunos que a ellos les interesa que avancemos conjuntamente más”, señaló, aunque evitó precisar cuáles permanecen pendientes.

Sheinbaum marcó, además, la soberanía y la protección de la economía mexicana como límites de cualquier entendimiento.

“No vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía”, sostuvo.

Como parte del diálogo bilateral, Sheinbaum mantendrá este miércoles una reunión virtual con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, quien tenía previsto viajar a México pero no pudo completar el vuelo por problemas meteorológicos.

“Lo que queremos es que se mantenga este acuerdo comercial de Norteamérica que fortalece a Norteamérica, a los tres países”, concluyó. EFE

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