Merz se muestra escéptico sobre la posible prohibición de la ultraderechista AfD

Guardar

Berlín, 9 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró este miércoles escéptico frente a la posibilidad de abrir un proceso de prohibición contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), al advertir de que las barreras legales son muy altas y que además no resolvería los problemas que perciben los votantes de ese partido.

"Sigo siendo escéptico sobre lo que pueda salir de un proceso de prohibición, las barreras son demasiado altas. Además, aunque se lograra la prohibición, eso no resolvería los problemas que ven los electores de ese partido", dijo Merz en una rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

PUBLICIDAD

El canciller fue preguntado por la propuesta del primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrick, Wüst, de crear un grupo de trabajo con ese propósito.

"Tenemos que enfrentarnos a ese partido ofreciendo soluciones, combatirlo políticamente", agregó Merz, que este mismo miércoles libró un duelo en el Parlamento con la colíder de AfD, Alice Weidel, y acusó a esa agrupación de querer hacer "limpieza étnica" en Alemania por su política antiinmigración.

PUBLICIDAD

Costa fue preguntado, por su parte, sobre su opinión acerca del arrollador triunfo de AfD, una formación de corte antieuropeo, en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt el pasado domingo.

"Normalmente no puedo posicionarme con respecto a evoluciones políticas en los países miembros. Lo que puedo decir que los ciudadanos esperar decisiones concretas, en defensa y en competitividad, responder a retos como la IA. Lo que necesitamos es una respuesta concreta a las preocupaciones. Tenemos que crear confianza en el futuro", dijo el portugués.

PUBLICIDAD

Merz recordó en este contexto la importancia que tiene para Alemania el comercio con los países de la Unión Europea (UE).

"En 2026 tendremos otra vez un pequeño crecimiento económico, eso se debe en la mitad a la exportaciones a la UE. Quien ponga en duda la pertenencia de Alemania a la Unión Europea pone en peligro nuestro crecimiento económico", dijo Merz.

PUBLICIDAD

AfD es un partido euroescéptico que quiere que Alemania salga del euro y del espacio Schengen, entre otras medidas, pero Merz considera además que el programa de ese partido va en contra de los valores fundamentales, de manera que, de expandir su poder en el país centroeuropeo, crearía grandes problemas con los socios europeos. EFE

(foto)