Mamdani enfrenta una nueva demanda por sus supermercados municipales

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Nueva York, 9 sep (EFE).- La Asociación Nacional de Supermercados presentó este miércoles una demanda en la corte federal de Manhattan contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la que afirma que los supermercados municipales que establecerá crearán competencia desleal para los negocios de sus miembros y podrían obligar a algunos a cerrar.

Con esta acción, el grupo se suma a otras dos demandas presentadas en la Corte Suprema del estado por la Multicultural Business Coalition (MBC, en inglés), que agrupa a 50 cámaras de comercio de diversos grupos étnicos y que impugna la iniciativa de Mamdani de establecer cinco supermercados, uno en cada condado de la ciudad.

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Anthony Peña, presidente de la Asociación, que representa a 200 miembros y 450 supermercados en la ciudad, dijo a EFE que no se oponen a que la ciudad abra los negocios que quiera, pero exigen que sea "en igualdad de condiciones".

Reclaman que los miembros del grupo tengan acceso al mismo subsidio que dará la ciudad a los operadores independientes que se harán cargo de los supermercados para compensar el 30 % de descuento que deberán ofrecer al público en productos de la canasta básica.

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Los supermercados de la ciudad no pagarían alquiler ni los impuestos que pagan otros negocios y tendrán subsidios para su operación para compensar las pérdidas por el 30 % de descuento en ciertos productos.

"Los comerciantes no pueden competir con eso. Los contribuyentes pagarán las pérdidas de ese operador privado", comentó.

Desde que Mamdani anunció los supermercados durante su campaña electoral, bodegueros y dueños de supermercados han objetado que se utilice dinero de los impuestos para competir contra ellos mismos. El primer supermercado abrirá en Hunts Point, en El Bronx, en 2027, mientras que otro está previsto en East Harlem para 2029.

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Los cinco deben estar operando para ese año, con una inversión de 70 millones de dólares.

Peña dijo que se han reunido con representantes de Mamdani, a quienes presentaron su propuesta de que la ciudad les otorgue subsidios para vender con un 20 % de descuento productos de la canasta básica.

Asegura que ofrecer un 30 % de descuento no es posible porque entre el 30 y el 38 % de las ganancias de un negocio se destinan a gastos como el alquiler, el pago de energía eléctrica, seguros y salarios.

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"Queremos reducir los costos de operar en la ciudad", dijo, y recordó que le plantearon a la ciudad que el dinero que invertirá en los supermercados podría usarlo para subsidiar a los pequeños negocios.

Indicó también que la ciudad podría usar ese dinero para entregarlo a las cerca de dos millones de personas que reciben cupones de alimentos, que han sufrido un recorte en sus beneficios.

Según Peña, con la reducción del 30 % que ofrecerán los cinco supermercados, la ciudad lleva un "mensaje equivocado" de que los pequeños negocios están "sobre cobrando" a los neoyorquinos, "y no es así", y explicó que el margen de ganancias de los dueños es de entre el 3 y el 4 %. EFE

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