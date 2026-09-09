Los elefantes asiáticos controlan sus impulsos para tomar mejores decisiones

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Redacción Ciencia, 9 sep (EFE).- Los elefantes asiáticos pueden controlar sus comportamientos impulsivos y ajustar sus acciones y decisiones a las necesidades del entorno, una capacidad cognitiva que explicaría su sofisticada habilidad para resolver problemas y su comportamiento social.

Este hallazgo, realizado por científicos del Hunter College de Nueva York y publicado en la revista Plos One, podría ayudar a desarrollar estrategias de conservación que reduzcan los conflictos entre animales y humanos, especialmente en Asia, donde comparten más paisajes.

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"Descubrimos que, cuando los elefantes se enfrentaban a una situación en la que debían reprimir un comportamiento impulsivo —ya fuera el impulso de alcanzar directamente una recompensa alimenticia tras una barrera transparente y perforada o el de seguir utilizando una técnica que antes les resultaba eficaz (pero que ya no lo era)— generalmente lograban reprimirlo", explican los autores del estudio.

"Esta capacidad podría ser importante para las interacciones sociales de los elefantes o para otros aspectos de la cognición, como la resolución de problemas", concluyen.

La capacidad de resistir un impulso en favor de una conducta más eficaz (control inhibitorio) es fundamental para la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva en humanos y en algunos animales.

Para evaluar este comportamiento, el equipo sometió a dieciséis elefantes asiáticos a unas pruebas en el Instituto Nacional del Elefante en Tailandia.

Al presentarles una caja transparente con pequeños orificios a través de los cuales podían ver y oler la fruta en su interior, los elefantes resistieron la tentación de intentar alcanzar la comida directamente y, en su lugar, utilizaron una abertura lateral de la caja, tal como se les había enseñado previamente.

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Cuando los investigadores giraron la caja, los elefantes inicialmente cayeron en el impulso de alcanzar la abertura en su posición anterior, pero rápidamente corrigieron su comportamiento.

Los investigadores descubrieron que los elefantes más viejos tardaban más en adaptarse al cambio, lo que podría explicarse por el deterioro cognitivo asociado a la edad, aunque se necesitarán más estudios para confirmarlo.

Desde hace dos décadas, los investigadores del Instituto Nacional del Elefante estudian la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social de los elefantes en Tailandia, así como sus habilidades cognitivas. Sus investigaciones han demostrado que los elefantes se reconocen en los espejos, consuelan a sus amigos tristes, coordinan acciones con su pareja y saben resolver problemas nuevos.

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El equipo también ha descubierto que los elefantes que viven cerca de comunidades humanas están más dispuestos a asumir riesgos y explorar situaciones desconocidas, comportamientos que podrían ayudar a explicar por qué algunos elefantes, al entrar en zonas agrícolas, tienen conflicto con las personas.

Los autores creen que comprender cómo responden los elefantes a los obstáculos, toman decisiones y se adaptan a las circunstancias cambiantes puede ayudar a los investigadores a predecir mejor su comportamiento en entornos dominados por los humanos.