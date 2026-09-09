Irán tacha de "contraproducente" resolución del OIEA sobre su falta de cooperación nuclear

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Viena, 9 sep (EFE).- Irán calificó este miércoles de "contraproducente" la resolución adoptada por la Junta de Gobernadores del OIEA, que le acusa de incumplir sus obligaciones de no proliferación, y advirtió que afectará la credibilidad de la agencia nuclear de la ONU.

El texto, presentado por EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido, insta a Irán a subsanar "urgentemente" su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias (controles) con el OIEA y remite el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

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En su declaración ante la Junta, hecha pública por el Gobierno iraní, el embajador de la República Islámica ante el OIEA, Ali Reza Najafi, aseguró que su país "no ha detenido ni suspendido sus obligaciones en materia de salvaguardias".

"En las actuales e inéditas circunstancias creadas por estos actos de agresión, no podemos llevarlas a cabo", aseguró, en referencia a los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes a partir de junio de 2025.

"La Junta no puede ni debe tratar las consecuencias de la agresión como si no existieran", dijo Najafi, quien calificó más tarde en declaraciones a la prensa en Viena la resolución como un "instrumento político" de Estados Unidos.

Según el representante iraní, esta resolución será "contraproducente" y no contribuirá ni a la no proliferación ni a la aplicación de las salvaguardias.

"Por el contrario, destruirá la confianza, la seguridad, la cooperación y la diplomacia, así como la independencia y la credibilidad del Organismo", advirtió Najafi.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material cercano al uso militar.

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Según la resolución, aprobada por 23 de los 34 países con derecho a voto en la Junta, el OIEA necesita acceso a las instalaciones para poder "proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán".

Rusia y China, que votaron en contra, afirmaron en una declaración conjunta que la resolución "constituye un nuevo intento de ejercer presión adicional sobre Irán y socavar la cooperación entre Irán y el Organismo".

En su opinión, remitir este asunto al Consejo de Seguridad "carece de fundamento jurídico, tiene por objeto agravar la situación y es incompatible con el compromiso con la diplomacia", concluyeron los dos aliados de Irán.

Es la primera vez desde 2006 que una resolución de la Junta del OIEA sobre Irán es enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Moscú y Pekín tienen derecho de veto. EFE

(foto)