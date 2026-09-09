Qué es el ‘snus’ sueco, la alternativa al tabaco que expertos en salud ven como la solución contra la adicción al cigarro en México

Durante la presentación del estudio 'Tabaco en México, un problema sin solución', el presidente de la Red México Sin Tabaco subrayó que la mejor decisión de salud pública es no iniciar la adicción a ningún producto que contenga nicotina o tabaco, pues el país registra unas 81.000 muertes anuales por consumo de cigarrillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El snus sueco, un producto de tabaco oral que permite consumir nicotina sin generar humo, fue presentado por especialistas internacionales y activistas como una posible herramienta para reducir los daños provocados por el cigarro convencional en México.

La propuesta surge en medio del debate sobre la eficacia de la prohibición de los vapeadores y ante las elevadas tasas de mortalidad relacionadas con el tabaquismo. No obstante, los propios expertos reconocieron que el snus no es inocuo, mantiene la dependencia a la nicotina y puede ocasionar afectaciones a la salud.

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Durante la presentación del estudio “Tabaco en México, un problema sin solución”, especialistas coincidieron en que la mejor decisión es no comenzar a consumir productos con tabaco o nicotina. Sin embargo, también señalaron la necesidad de analizar alternativas para las personas que ya fuman y no consiguen abandonar la adicción.

¿Qué es el snus sueco y cómo se consume?

El snus es un producto de tabaco húmedo de uso oral originario de Suecia. Generalmente se comercializa en pequeñas bolsas porosas que se colocan entre el labio superior y la encía.

La nicotina se absorbe a través de la mucosa bucal, por lo que el producto no necesita encenderse. Al no existir combustión, tampoco genera humo ni libera las mismas sustancias derivadas de quemar tabaco que están presentes en los cigarrillos convencionales.

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Estas son sus principales características:

Se coloca entre el labio superior y la encía .

Libera nicotina mediante la absorción bucal .

No produce humo ni ceniza.

No requiere dispositivos electrónicos o baterías.

Contiene tabaco y puede provocar dependencia a la nicotina.

El snus tradicional no debe confundirse con las llamadas bolsas de nicotina o “snus blanco”. Estas últimas pueden no contener hojas de tabaco, aunque suministran nicotina y tampoco están libres de riesgos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que presentar las bolsas de nicotina como productos “libres de tabaco” puede generar entre los consumidores una percepción equivocada de inocuidad, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes. El organismo también alerta sobre su promoción mediante sabores y redes sociales.

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Expertos proponen el modelo sueco para combatir el tabaquismo en México

El portavoz de la Asociación Nacional de Usuarios de Snus de Suecia, Samuel Lundell, consideró que la experiencia del país nórdico puede ofrecer una ruta para reducir las consecuencias sanitarias del cigarrillo tradicional en México.

De acuerdo con el especialista, los consumidores suecos comenzaron a migrar voluntariamente hacia el tabaco oral sin humo. Lundell relacionó este cambio con la baja incidencia de cáncer de pulmón registrada en Suecia frente a otros países europeos.

Su planteamiento se inscribe en el concepto de reducción de daños, una estrategia que busca sustituir una conducta de alto riesgo por otra potencialmente menos perjudicial cuando la abstinencia total no ha sido posible.

Sin embargo, esta postura no constituye un consenso definitivo. La OMS sostiene que el tabaco es dañino en todas sus formas y que los productos sin humo también pueden ocasionar problemas graves e incluso mortales.

Además, existe el riesgo de que algunas personas no abandonen completamente los cigarrillos y se conviertan en usuarios duales, es decir, que consuman tanto snus como tabaco combustible. Por ello, la sustitución solo representaría una reducción potencial del daño si desplaza por completo al cigarrillo y no incorpora nuevos consumidores de nicotina.

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¿El snus es menos dañino que fumar cigarrillos?

La investigadora Priscilla Callahan-Lyon sostuvo que existe desinformación sobre los productos no combustibles. Según explicó, algunas personas creen que las alternativas como los cigarrillos electrónicos son más dañinas que fumar, una afirmación que calificó como incorrecta.

La diferencia central se encuentra en la combustión del tabaco. Cuando un cigarrillo se quema, produce humo con miles de sustancias químicas, algunas tóxicas o cancerígenas. El snus evita ese proceso, pero continúa exponiendo al consumidor a la nicotina y a compuestos presentes en el tabaco.

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Por ello, describirlo como una alternativa de menor riesgo no significa considerarlo seguro. Entre las posibles consecuencias asociadas con el consumo de snus se encuentran:

Adicción y dependencia a la nicotina.

Aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

Posibles afectaciones cardiovasculares.

Daños en encías y otros tejidos de la boca.

Riesgos particulares durante el embarazo.

Posibles efectos metabólicos en personas con diabetes.

Lundell reconoció que el producto está relacionado con cardiopatías y señaló que no se recomienda para mujeres embarazadas, personas con diabetes o pacientes con antecedentes de enfermedades del corazón.

Tabaquismo provoca unas 81 mil muertes anuales en México

El presidente de la Red México Sin Tabaco, Jesús Felipe González Roldán, informó que el consumo de cigarrillos provoca aproximadamente 81 mil muertes cada año en México.

El especialista detalló la dimensión del problema con la siguiente numeralia:

En México existen alrededor de 15 millones de fumadores .

Una tercera parte podría morir prematuramente como consecuencia de la adicción.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la séptima causa de muerte entre las mujeres.

El país tendría aproximadamente 5 millones de usuarios de vapeadores .

El número de consumidores de estos dispositivos se habría triplicado pese a su prohibición.

El comercio informal de productos para fumar ocasionaría una evasión fiscal cercana a 530 millones de dólares anuales.

González Roldán afirmó que la prioridad de salud pública debe ser evitar que las personas comiencen a consumir nicotina. No obstante, consideró que las disposiciones vigentes resultan obsoletas debido a que la prohibición no ha impedido el crecimiento del vapeo y habría favorecido un mercado sin controles sanitarios suficientes.

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Piden actualizar las leyes sobre nicotina y productos sin humo

Los participantes en el foro hicieron un llamado al Gobierno de México para revisar el marco regulatorio de los vapeadores, el snus y otros productos de nicotina, con el propósito de responder a los cambios en los patrones de consumo.

Recordaron que el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS considera las nuevas formas de consumo como un desafío prioritario para las políticas de prevención, especialmente por su expansión entre adolescentes.

Una eventual regulación tendría que diferenciar entre los productos combustibles y los no combustibles, pero también establecer controles estrictos de venta, etiquetado, publicidad, concentración de nicotina y acceso de menores de edad.

Los especialistas concluyeron que la abstinencia total continúa siendo la opción más segura. El snus, por tanto, no debería promocionarse entre personas que no fuman ni presentarse como un producto saludable, sino analizarse dentro de una estrategia dirigida exclusivamente a consumidores adultos que buscan abandonar por completo el cigarro convencional.

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