El Valencia CF pierde a Mouctar Diakhaby por una lesión muscular

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El Valencia CF no podrá contar con el defensa franco-guineano Mouctar Diakhaby en sus próximos partidos debido a la lesión muscular que sufrió el pasado domingo durante la visita del FC Barcelona en LaLiga EA Sports.

Según informó este miércoles el conjunto valencianista, las pruebas efectuadas al zaguero han mostrado "una lesión en el adductor largo de su pierna izquierda", por lo que no podrá ser de la partida este viernes en el duelo ante el Sevilla FC de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán y seguramente los dos siguientes ante el Deportivo Alavés, en Mendizorrotza el martes 15, y ante la Real Sociedad, el domingo 20 en Mestalla.

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"El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo", añadió el Valencia CF sobre la recuperación de Diakhaby al que podría favorecer el largo parón internacional que vendrá tras el duelo ante el conjunto 'txuri-urdin'.