El precio del petróleo prosigue su escalada y acecha ya los 100 dólares tras nuevos ataques entre EEUU e Irán

28/04/2026 El destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' en una imagen de archivo ECONOMIA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS CENTCOM EN X

Guardar

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,3% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta superar los 99 dólares por barril, su nivel más alto en casi siete semanas, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se encarecía un 1,1%, hasta los 94 dólares por barril, tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán.

El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 47% más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.

PUBLICIDAD

El Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

PUBLICIDAD

Según ha explicado el Ejército norteamericano, el buque de guerra blanco de ataques de Teherán "logró esquivar con éxito" tales "intentos" y "continuó patrullando las aguas de la región" sin que "ningún miembro del personal estadounidense resultara herido".

Concretamente, Washington asegura haber destruido los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco en el golfo de Omán, así como el M/T Derya cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes.

Sobre ellos, el CENTCOM ha aseverado que eran empleados como "parte de una red clandestina valorada en millones de dólares" que estaría financiando a la Guardia Revolucionaria y a sus "aliados regionales". Tras ello, la fuerza estadounidense ha espetado que Teherán "no dispone de medios para defender" a dichas embarcaciones.

PUBLICIDAD

Poco antes de que Washington anunciara estos ataques, medios iraníes como la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, o la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, han informado de que una "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles perpetrado por el Ejército de Estados Unidos, mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros) de la isla de Jark.

IRÁN RESPONDE ATACANDO UNA BASE MILITAR Y DOS DESTRUCTORES DE EEUU

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

PUBLICIDAD

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado haber sido "objeto, en las últimas horas, de un ataque con misiles provenientes de territorio iraní".

Sin embargo, el portavoz oficial de las mismas ha asegurado que, de los "20 misiles balísticos lanzados hacia territorio jordano" a los que sus sistemas antiaéreos han hecho frente, "18 han sido interceptados y destruidos con éxito, mientras que dos han caído en zonas deshabitadas".

PUBLICIDAD

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números de serie correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones, los cuales habrían sufrido "daños considerables".

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".

PUBLICIDAD

De este modo, los navíos portadores de crudo de la región parecen haber tornado blancos más frecuentes y patentes de ataques por parte de ambos ejércitos, pues, además de los bombardeos lanzados por Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha instado en la tarde de este mismo martes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".

Así lo ha probado unas horas después la propia Guardia Revolucionaria, que ha anunciado ataques de su Armada contra una veintena de embarcaciones.

Se trata, según el comunicado difundido, de "dos buques estadounidenses" --sobre los que no ha precisado si corresponden a los dos destructores anteriormente citados u otras embarcaciones-- y de "ocho petroleros" en aguas regionales, una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".

PUBLICIDAD

"Además, diez barcos que intentaban atravesar la zona prohibida y peligrosa del estrecho de Ormuz, con la instigación y el apoyo del Ejército terrorista invasor de Estados Unidos, han sido blanco de ataques", ha agregado la Guardia Revolucionaria.