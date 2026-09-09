Agencias

EE.UU. declarará organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones

Guardar

Quito, 9 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que la Administración de Donald Trump declarará como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, uno de los grupos delictivos causantes de la ola de violencia sin precedentes que sufre el país andino.

Tras reunirse en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio señaló que Los Tiguerones se convertirán en objetivo de EE.UU. como ya lo son también Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que también están consideradas por Trump como terroristas.

PUBLICIDAD

A Los Tiguerones se les atribuyen acciones como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024 y tienen como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

Bolivia autoriza compra de crudo para refinar combustibles ante "emergencia energética"

Infobae

Nicaragua cierra su embajada en Santo Domingo en medio de tensiones entre los dos países

Infobae

Noboa condecora a Marco Rubio en Ecuador y alaba su capacidad de resolver problemas

Infobae

El Gobierno argentino insiste en que su reclamo sobre las Malvinas es "irrenunciable"

Infobae

72-75. Puerto Rico sucumbe ante la China de Xu Han y se despide de la Copa del Mundo

Infobae