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Detenido en el noroeste de Colombia un miembro del ELN acusado de transportar armamento

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la detención de un hombre presuntamente perteneciente a una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el noroeste del país, en el marco de su ofensiva contra los grupos paramilitares.

Se trata de Fabián Yesid Contreras, descrito por el mandatario como "presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN", que ha sido arrestado "en flagrancia" en un operativo de unidades de élite de la Policía y el Ejército en el muncipio de Aguachica, en el departamento de Cesar.

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El detenido era responsable de "recibir, almacenar, custodiar y transportar material de guerra destinado a componentes armados con incidencia" en la citada localidad, así como en La Gloria, Río de Oro y la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Durante la operación, las autoridades se han incautado de "4.950 municiones", además de "dos banderas del ELN, un vehículo" y un teléfono, ha indicado De la Espriella en sus redes sociales, tras celebrar un "golpe a la logística de guerra" del grupo paramilitar.

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El presidente colombiano ha señalado en el mismo mensaje que las autoridades están "cortando las rutas de abastecimiento del terrorismo". "Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos", ha defendido.

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