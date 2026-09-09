Crónica del FC Barcelona - Feyenoord: 5-1

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El FC Barcelona ha tumbado al Feyenoord (5-1) en la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2026/27, en un Spotify Camp Nou a medio gas por la previsión de lluvia --que hizo acto de presencia en el arranque del partido-- pero que cantó 5 goles de un equipo que quiere demostrar de inicio que en este tercer curso del proyecto Flick quiere, además de dominar en España, extender la fiesta a Europa.

No ha hecho nada más que empezar esta Champions y el rival, el segundo clasificado de la anterior Eredivisie neerlandesa, no es de lejos de los más fuertes, pero este Barça ha puesto las bases de lo quiere, y de lo que puede, enseñar en Europa. Mucho gol, mucho control, alguna imprecisión atrás que deben mejorar pero, sobre todo, mucha cabeza para ir en busca de una 'Orejona' que no levantan desde 2015. Desde muy, muy atrás.

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De ahí que las prisas por marcar y por ganar se vieran de inicio. El partido empezo eléctrico, como las tormentas que hubo en buena parte de la provincia de Barcelona por la mañana y bajo la lluvia que dio la bienvenida a ambos equipos sobre el césped del Spotify Camp Nou. Y, nada más empezar, la verticalidad del equipo de Hansi Flick quedó patente en una buena ocasión y en un tempranero gol. Porque no quiso el Barça esperar.

¿Por qué ser cauto cuando estás con confianza y sabes que debes ganar el partido? Pues eso. A la segunda ocasión; gol. Y su autor fue Raphinha, el capitán desatado ahora que sabe que debe ser el '9', aunque falso, de confianza. Tiene movilidad, tiene velocidad y tiene gol. Esta vez, tras recibir una asistencia 'flash' a un toque de Lamine Yamal para engañar a dos defensores con un ligero toque y baile de cadera y superar con tiro cruzado al portero Tjark Ernst.

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El Barça siguió mandando con el balón y encontró el segundo en el minuto 22. Lo había probado Dani Olmo, desde la frontal, pero quien logró el 2-0 de la comodidad fue el esta vez extremo izquierdo Karim Adeyemi. Flick le conocía, lo pidió, y de momento está saliendo bien la operación. En su estreno como 'culer' en la Champions, cogió el balón en la banda, se internó hacia el centro aprovechando el gran hueco que le dieron y, de lejos y de rosca, superó a Ernst. Golazo y celebración habitual con su voltereta mortal hacia atrás.

El Feyenoord tuvo alguna respuesta, con un tiro lejano de Zechiël que rozó el palo y una internada de Hadj Moussa que terminó sin penalti tras ser revisada, pero el Barça siguió cómodo. Lamine Yamal quiso emular, más bien superar, a Adeyemi con un tiro lejano de rosca preciosa desde su banda diestra que rozó la escuadra neerlandesa y, poco después, una conexión con Dani Olmo terminó con caída del extremo en el área, protestada pero sin nada que observar desde el VAR.

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El Feyenoord tuvo su mejor opción antes del descanso, con una contra que terminó con una buena ocasión de Hadj Moussa salvada con el cuerpo por Joan Garcia. El Barça respondió saliendo rápido y João Cancelo, si bien pudo haber levantado la cabeza para ver a algún compañero, optó por un trallazo que se estrelló en el palo. Se salvó el Feyenoord del 3-0 por bien poco.

Con el 2-0 se llegó al descanso y el conjunto neerlandés intentó cambiar el escenario tras el paso por vestuarios con la entrada de Oussama Targhalline por el discreto español Javi López, pero no lo logró. El Barça mantuvo el control y volvió a golpear pronto. De nuevo el clarividente mago Pedri vio un pase que nadie más vio; una línea vertical hacia un Raphinha que dejó correr el balón entre los centrales, dio dos toques con la zurda para acomodarse y, al tercer toque, fue el tiro cruzado imparable. 3-0 y doblete del brasileño.

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Ni a los dos minutos de ese tercer golpe el Feyenoord pareció querer seguir dentro del choque, pero el tanto de Nacho Ferri fue anulado por fuera de juego previo a una larga jugada en la que el delantero del equipo visitante aprovechó un rechace en corto a tiro anterior de Joan Garcia para marcar el breve 3-1, anulado desde el VAR.

El Barça no perdió el control y Flick empezó a refrescar el equipo. Entraron Marc Bernal y Anthony Gordon por Pedri y Karim Adeyemi y, más tarde, se marchó el bigoleador Raphinha, autor de 8 tantos en lo que va de arranque de temporada, para dejar su sitio a Fermín López. El Feyenoord también movió el banquillo, con la entrada de Shaqueel van Persie, hijo del exentrenador Robin van Persie, presente en la grada, y de Sem Steijn y Gonçalo Borges.

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Fermín, nada más entrar, buscó puerta y obligó a Ernst a estirarse, a volar, para desviar a córner su buen disparo. Un 'falso 9' claro que entró con ganas de 'mojar'. Pero quien encontró de nuevo el gol fue Lamine Yamal, ya como 'capitán' tras el relevo de Raphinha, al aprovechar una falta directa en la que intuyó hueco en la barrera, tiró potente a esa frágil muralla y el balón se coló para entrar a la red.

Era una fiesta total el Spotify Camp Nou. Pero el Feyenoord no quería irse de vacío y, tirando del pundonor de sus jóvenes, el recién entrado Sem Steijn, llegando desde segunda línea y a la espalda de Jules Koundé, marcó con un Joan Garcia batido, sin poder hacer nada. Ese 'average' se empañó un poco. Y, de nuevo, Joan Garcia y el Barça no pueden dejar la puerta a cero, sin lograr el 'clean sheet' que tanto busca Flick.

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Y el técnico alemán dio entrada entonces a Gabriel Jesus y Gavi por Dani Olmo y Rodri y, en casi su primera bola, en su primera acción de peligro, el delantero internacional brasileño remató de cabeza, de espaldas a portería y tirando de intuición, un gran centro de Lamine Yamal para poner el 5-1 en el marcador y sacar a relucir, por primera vez vestido de blaugrana, su particular 'teléfono' de celebración.

De nuevo, 'manita' blaugrana y a cerrar el partido. Raphinha, Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus pusieron los goles a un estreno europeo contundente, con mucho control y capacidad ofensiva, aunque también con algún aspecto a corregir atrás. El Barça da así el primer paso en su camino hacia una 'Orejona' que sabe que queda muy lejos, pero que quiere volver a levantar.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - FEYENOORD, 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri (Gavi, min.83), Pedri (Bernal, min.63); Lamine Yamal, Olmo (Gabriel Jesus, min.83), Adeyemi (Gordon, min.63); y Raphinha (Fermín, min.71).

FEYENOORD: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte (Steijn, min.71), Valente (van den Elshout, min.83), Javi López (Targhalline, min.46); Moussa (Borges, min.72) y Ferri (van Persie, min.63).

--GOLES.

1-0, min.3: Raphinha.

2-0, min.22: Adeyemi.

3-0, min.57: Raphinha.

4-0, min.77: Lamine Yamal.

4-1, min.82: Steijn.

5-1, min.85: Gabriel Jesus.

--ÁRBITRO: Sven Jablonski (ALE). Amonestó a Olmo (min.54) en el FC Barcelona y a Vanhoutte (min.27) en el Feyenoord.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 45.838 espectadores.