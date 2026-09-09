Cristina Gutiérrez ficha por el Santana Racing Team para preparar el Dakar 2027

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El Santana Racing Team ha anunciado este miércoles el fichaje de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, campeona de la categoría Challenger del Rally Dakar en 2024, y la contratación del copiloto catalán Marc Solà para disputar juntos la próxima Baja España-Aragón y el próximo Rally de Marruecos, sirviéndoles como preparación para el Rally Dakar 2027.

Gutiérrez fue presentada durante la inauguración de Santana Pamplona, "el primer concesionario de la renacida compañía que refleja la identidad y el ADN de la marca", según indicó la nota de prensa. "Su incorporación refuerza el compromiso de Santana con el 'off-road' y su apuesta por competir en las pruebas más exigentes del mundo", añadió el comunicado.

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"Estoy muy ilusionada de unirme al Santana Racing Team para afrontar dos carreras tan exigentes. Conozco muy bien ambas pruebas, pero el Santana Pick-Up T1+ es nuevo para mí y Marc y yo necesitaremos adaptarnos rápidamente al vehículo para poder luchar por buenas posiciones. Unirme a la familia Santana es especial, ya que, además de un origen, compartimos una pasión por el 'off-road' que da sentido a lo que somos", declaró la propia Gutiérrez.

"Es todo un orgullo. Santana es una compañía histórica, con un nombre que simboliza fiabilidad, confianza y excelencia tanto en la carretera como en los terrenos más difíciles del mundo. Juntos estamos preparados para llevar a este equipo al lugar que se merece, en un camino que comienza en tan solo unos días en la Baja España-Aragón", comentó Solà.

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Debutarán con el Santana Racing Team en la Baja España-Aragón, cita todoterreno donde Santana Motors es 'coche oficial' y que forma parte de la Copa Mundial de Bajas de la FIA. "La prueba se disputará del 11 al 13 de septiembre en la provincia de Teruel y supondrá el primer paso en la adaptación de la piloto burgalesa a su nuevo vehículo, el Santana Pick-Up T1+, midiéndose desde el primer momento con algunos de los principales especialistas de la disciplina", detalló el texto de prensa.

"Sobre el terreno coincidirán, además, con sus compañeras de equipo Mónica y Marta Plaza, que también competirán a bordo del Santana SUV T1 con el que han completado el CERTT-GT2i. Tan solo unos días más tarde, afrontarán el Rally de Marruecos", recalcó el mismo comunicado.

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Del 26 de septiembre al 3 de octubre, será "una de las grandes citas internacionales del rally raid" y "una prueba clave" preparando el Dakar. "Desde Agadir y con destino a Zagora, el equipo se enfrentará a cinco etapas cronometradas y alrededor de 2.000 kilómetros de recorrido por algunos de los terrenos más exigentes del desierto marroquí", resaltó la nota.

"La participación permitirá al Santana Racing Team seguir acumulando kilómetros con el Pick-Up T1+ en condiciones de máxima exigencia. La arena, las dunas y la navegación del desierto marroquí ofrecen un escenario especialmente valioso para continuar trabajando en el desarrollo y la puesta a punto del vehículo", apuntó el texto de prensa.

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"Además, el equipo podrá medirse con algunos de los rivales más fuertes de la disciplina a nivel internacional en una cita considerada uno de los grandes ensayos previos al Dakar", ahondó la nota del Santana Racing Team, que se estrenó en la prueba saudí el pasado enero con Jesús Calleja.