Autoridades arrestan a dos implicados en secuestro de 10 mineros en enero pasado en México

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este martes que arrestaron a dos presuntos implicados en el secuestro de 10 trabajadores de una mina en el estado de Sinaloa, noroeste del país, hechos ocurrido en enero pasado.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano explicó que tras investigaciones y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, integrantes de distintas agencias de seguridad estatal y federal capturaron a Ángel 'N', alias Tronco, y Milton 'N', quienes están relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera, en enero de 2026.

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A los sujetos le decomisaron armas largas, un complemento de lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

En el operativo participaron agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

El pasado 12 de febrero, la empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó que cinco de sus colaboradores seguían desaparecidos, después de que otros cinco fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina en el estado de Sinaloa.

El anuncio llegó dos días después de que la SSPC informara de que, según las primeras declaraciones de los primeros detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos, antagónico de Los Chapitos.

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La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los 10 mineros desaparecidos, quienes eran originarios de los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como de Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Un día después, el 13 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la FGR mantenía una "investigación profunda” sobre el asesinato de cinco mineros vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver en el estado de Sinaloa, y señaló que no se descartaba el delito de extorsión como posible móvil del crimen.

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En otra información, el Gabinete de Seguridad dijo que tras un intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de investigaciones de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la FGR y de la SSPP en un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga, estado de Chihuahua, donde fueron arrestados Epifanio 'N', alias Pepa, y su hijo Alejandro 'N'.

Epifanio es considerado presunto operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

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La nota señaló que durante la operación de captura se aseguró un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos. EFE