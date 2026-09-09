Al menos cuatro buques sufren incidentes en el Golfo Pérsico, según agencia marítima

Guardar

Redacción Internacional, 9 sep (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este jueves de al menos cuatro "incidentes" que afectaron a buques mercantes en varios puntos del Golfo Pérsico, sin que se hayan confirmado víctimas ni daños ambientales hasta el momento.

El primer informe, publicado en su página web, habla de un buque que fue "objeto de una interacción en el marco de las actividades militares" que se desarrollan en la región, cerca del Estrecho de Ormuz, entre las costas de Emiratos Árabes Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

A continuación, la agencia informó de "varios" ataques a buques mercantes en el norte del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, sin especificar las coordenadas exactas de los mismos ni confirmar víctimas o impactos ambientales.

La UKMTO también publicó un aviso en el que alertaba un incidente ocurrido a 24 millas náuticas (44 kilómetros) al noroeste del puerto de Rashid, Emiratos Árabes Unidos, después de que el capitán de un buque cisterna informase a la agencia de haber visto una embarcación escorada y fondeada.

PUBLICIDAD

La agencia agregó que, posiblemente, se debiera a un ataque de un proyectil que provocó la entrada de agua a la embarcación.

Y a 28 millas náuticas (51,8 kilómetros) al sureste de la localidad irakí de Al-Faw, el capitán de un buque cisterna informó a la UKMTO de haber sido alcanzado por un proyectil "desconocido", pero afirmó que su tripulación se encontraba a salvo.

PUBLICIDAD

En el mes de agosto, la UKMTO informó de 24 incidentes que afectaron a buques en esta región, y en lo que va de septiembre, alertó de seis.

En la región de Oriente Medio y el Océano Índico, a través del acuerdo del Marco Único de Información, la UKMTO colabora con las partes interesadas marítimas para proporcionar alertas de seguridad. EFE