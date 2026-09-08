Nueve de cada diez empresas presentan una exposición "significativa" a cadenas de suministro extranjeras

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El 86% de las empresas de Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico presentan una exposición "significativa" a cadenas de suministro extranjeras o controladas desde el exterior, según se desprende del último informe del Capgemini Research Institute, titulado 'Soberanía digital: de la ambición política al imperativo ejecutivo'.

Tal y como se desprende del estudio, la soberanía es ahora una prioridad en las juntas directivas de la mayoría de las organizaciones; sin embargo, el 59% de ellas afirma que la soberanía digital plena no es un objetivo realista.

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El informe revela que, en lugar de perseguir una independencia tecnológica total, las organizaciones están adoptando un enfoque pragmático centrado en proteger las operaciones críticas, mantener el control sobre las capacidades digitales clave y evitar la dependencia de un único proveedor.

La mayoría de las organizaciones señalan que su elevada dependencia de proveedores extranjeros, la concentración de su base de suministro, la limitada visibilidad de la cadena de valor y los extensos plazos para cambiar de proveedor incrementan su vulnerabilidad ante eventuales interrupciones.

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A pesar de ello, la planificación de contingencias sigue siendo "desigual" según la región: solo el 42 % de las organizaciones que han sufrido interrupciones operativas recientes cuentan con este tipo de planes.

El nivel de preparación es mayor en Estados Unidos, donde casi dos tercios de las empresas disponen de planes de contingencia, frente a algo más de un tercio en Europa y la región Asia-Pacífico (APAC).

Por su parte, la soberanía es ahora un tema central para los altos directivos, ya que el 44% de las organizaciones consideran que la soberanía digital es la máxima prioridad de su consejo de administración.

LA SOBERANÍA DIGITAL NO IMPLICA UNA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA TOTAL

La soberanía digital se ha convertido en una prioridad empresarial a nivel mundial, aunque las organizaciones de las distintas regiones están adoptando estrategias alternativas, según se desprende de un comunicado emitido al respecto.

En concreto, la soberanía digital se asocia principalmente con la mitigación de riesgos y el fomento de la resiliencia en la región de Asia-Pacífico (APAC) (41%), Europa continental (52%) y el Reino Unido (56%).

Por el contrario, más de la mitad de las organizaciones estadounidenses (52%) la consideran fundamentalmente desde el punto de vista del cumplimiento normativo, frente al 40% que la ve como una herramienta para reforzar la resiliencia.

Asimismo, las organizaciones de la región APAC y de Europa continental expresan una preocupación significativamente mayor por mantener las operaciones empresariales críticas en medio de la incertidumbre geopolítica que las de Estados Unidos y el Reino Unido.

"PRIMA DE SOBERANÍA DIGITAL"

Las organizaciones continúan enfrentando diversos retos a la hora de ejecutar sus estrategias, destacando que solo el 14% de ellas afirma contar con una visibilidad integral de las dependencias en todo su ecosistema tecnológico, un aspecto que dificulta la evaluación de la exposición a los riesgos geopolíticos o a aquellos vinculados a los proveedores, según se desprende de un comunicado emitido al respecto.

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En este sentido, el texto señala que reducir la dependencia de los proveedores de tecnología críticos constituye otro obstáculo significativo, puesto que más de un tercio de las organizaciones (36%) asegura que el proceso de transición para dejar de depender de un proveedor crítico se prolongaría durante más de 12 meses, mientras que una de cada diez afirma no disponer de ningún proveedor alternativo que resulte viable.

Por último, el informe pone de relieve el reto que representan los costes y la competitividad asociados al incremento de los requisitos de soberanía, toda vez que algo menos de la mitad de las entidades se muestra dispuesta a asumir una "prima de soberanía digital", la cual se sitúa en una media del 23%.

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