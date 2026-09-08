Hungría expulsa a 10 empleados de la embajada rusa en Budapest

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Budapest, 08 sep (EFE).- El Gobierno de Hungría ha expulsado a 10 empleados de la embajada de Rusia en Budapest por haber llevado a cabo actividades consideradas “inaceptables”, informó este martes la ministra de Exteriores del país centroeuropeo, Anita Orbán.

“El día de hoy el Ministerio de Exteriores informó al embajador de Rusia en Budapest que, según evaluación de las autoridades húngaras, 10 miembros del personal de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena”, afirmó la ministra en la red social Facebook. EFE

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