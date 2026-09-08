Facundo Garcés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

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El defensa del Deportivo Alavés Facundo Garcés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante una sesión de entrenamiento, según ha comunicado este martes el club vitoriano.

"El jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El argentino se lesionó durante un entrenamiento en Ibaia y las pruebas médicas realizadas en las últimas horas han determinado el diagnóstico definitivo", expresó el comunicado.

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Al margen de la lesión, el técnico del conjunto babazorro, Quique Sánchez Flores, no podía contar con Garcés, ya que el futbolista se encuentra suspendido por la FIFA desde el pasado 25 de septiembre de 2025, debido a la detección de irregularidades en su documentación con la que acreditaba su disponibilidad para ser convocado por la selección de Malasia.

Según ha informado el Deportivo Alavés, Garcés pasará por quirófano en los próximos días, mientras que los plazos de recuperación dependerán de la evolución de su lesión.