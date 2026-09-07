Tyson Fury cree que Anthony Joshua "se ha cagado en los pantalones otra vez" y reta a Oleksandr Usyk

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El boxeador británico Tyson Fury ha dado a entender que su esperado combate por los pesos pesados contra su compatriota Anthony Joshua se ha cancelado y por este motivo ha retado al ucraniano Oleksandr Usyk a un tercer combate.

Fury y Joshua han estado inmersos en negociaciones sobre un multimillonario enfrentamiento, pero el conocido como 'Gypsy King' ('Rey Gitano') se ha impacientado ante la falta de confirmación de su rival y, a principios de semana, tildó a su rival de "cobarde".

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Fury ha afirmado en sus redes sociales que Joshua se ha "cagado en los pantalones otra vez" y ha centrado su atención en Usyk, ante quien perdió dos veces por puntos en el año 2024. "Esto solo me llevará a un combate con Oleksandr Usyk. Oleksandr, tú eres su entrenador (el de Joshua) y su 'sensei', y sabes que es un pedazo de mierda de mente débil y que nunca se enfrentaría al 'Gypsy King', algo que tú has tenido las agallas de hacer dos veces", desafió.

"La última vez te lo llevaste por las decisiones, te felicito. Buena suerte, hagámoslo otra vez. Repitamos la contienda en noviembre. Ahora te toca a ti... ¿quieres pelear conmigo este año, en 2026, o vas a tirar la toalla? Dímelo, porque ahora estoy buscando un nuevo rival", añadió el británico.

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El promotor de Joshua, Eddie Hearn, de la compañía 'Matchroom', había declarado anteriormente que el acuerdo dependía de la bolsa neta de su cliente. Se esperaba que se anunciara el Madison Square Garden de Nueva York como sede, a pesar de que el equipo de Joshua prefería el estadio de Wembley, ya que 'Sela', la empresa promotora estatal saudí que financia el combate, quería una mayor audiencia estadounidense en 'Netflix'.