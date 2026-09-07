Nepal forma un equipo para frenar desinformación y abusos en redes a víctimas de la riada

Guardar

Katmandú, 7 sep (EFE).- La Policía de Nepal ha formado un equipo especial de diez miembros para rastrear e identificar los abusos y discursos de odio en internet contra las víctimas de las devastadoras inundaciones, un operativo que ya se ha saldado con el arresto de tres personas por comentarios racistas y difundir desinformación.

El primer detenido bajo este nuevo escrutinio es Birendra Madai, arrestado el sábado en Katmandú tras publicar mensajes en los que expresaba su alegría de que miembros de comunidades étnicas estuvieran entre los arrastrados por las mortales riadas.

PUBLICIDAD

"Me alegra que la inundación haya arrastrado a estos rai, limbu y tamang, los pueblos de las comunidades étnicas", escribió Madai en las redes sociales.

El superintendente de Policía Dilip Kumar Giri, portavoz del Buró Cibernético, confirmó a EFE que la Policía ha presentado este lunes una denuncia formal contra el detenido por promover el discurso de odio y advirtió que las autoridades están "revisando los perfiles en redes sociales de los usuarios que han publicado comentarios abusivos".

PUBLICIDAD

"Este tipo de discurso promueve el odio en la sociedad, perturba las relaciones entre comunidades étnicas o religiosas, o implica acoso, humillación u otra conducta indecente", precisó Giri.

"Ese comportamiento, que causa aún más angustia a los supervivientes, debe ser desalentado. Los responsables se enfrentarán a medidas legales", agregó.

Además del caso de Madai, el portavoz señaló que otras dos personas fueron arrestadas hoy en las localidades de Butwal y Tanahun por presuntamente difundir desinformación.

El Buró Cibernético ha recibido hasta el momento 173 quejas relacionadas con contenido problemático en las redes sociales.

"Hemos escrito a Meta para eliminar 168 publicaciones de páginas de Facebook, cuatro de TikTok y una de Instagram", apuntó el portavoz, tras detallar que las plataformas ya han borrado al menos 83 publicaciones (79 de ellas en Facebook).

La Policía solicita la eliminación de los mensajes cuando provienen de cuentas falsas, mientras que los usuarios que operan cuentas reales son rastreados para presentar cargos formales.

La Ley de Transacciones Electrónicas de Nepal de 2008 prohíbe el material electrónico que promueva la hostilidad, con penas que alcanzan los cinco años de prisión y multas de 100.000 rupias (662 dólares).

El primer ministro, Balendra Shah, advirtió el sábado que el Gobierno no mostrará clemencia y que "las personas que hacen comentarios innecesarios, menosprecian a los que sufren o buscan causarles más sufrimiento en este momento tan delicado son criminales".

El discurso de odio y la desinformación han aumentado desde las riadas del río Bhotekoshi del pasado 26 de agosto, que han dejado 1.355 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos.

El desastre se ha convertido en un filón para buscar viralidad mediante material engañoso, incluyendo vídeos de inundaciones en glaciares de Alaska (EE.UU.) que se hacen pasar por imágenes de Nepal o fotografías generadas con inteligencia artificial (IA), según han alertado portales locales de verificación como Nepal Fact Check. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)