La izquierdista BSW señala que no bloqueará que llegue la ultraderecha de AfD al gobierno de Sajonia-Anhalt

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La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán), formación populista de izquierdas, ha señalado este lunes que no bloqueará que llegue la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) al Gobierno de Sajonia-Anhalt, apuntando a una posible abstención en la investidura del candidato Ulrich Siegmund, vencedor este domingo de las elecciones con un 43,8% de los votos pero sin la mayoría absoluta.

En una entrevista en la radio pública Deutschlandfunk, el candidato izquierdista en Sajonia-Anhalt, Thomas Schulze, ha afirmado que el partido no participará de ningún acuerdo político para vetar a AfD, ganadora de las elecciones, poniendo en cuestión el denominado cordón sanitario, práctica puesta en marcha en Alemania los últimos años para evitar la llegada del partido de ultraderecha a puestos de gobierno.

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"Hemos dicho que no participaremos en una coalición basada en una 'barrera de contención' contra AfD. Hemos dejado muy claro que hablaremos con todos los partidos y, naturalmente, intentaremos sacar adelante también las propuestas del BSW que son importantes para la gente de aquí, en Sajonia-Anhalt", ha señalado, abriéndose a la cooperación con AfD.

AfD logró 39 escaños, a escasos tres de la mayoría absoluta necesaria para gobernar. En caso de que se llegue a una tercera votación de investidura bastaría una mayoría simple para elegir al próximo líder del estado situado en Alemania oriental.

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De todos modos, Schulze ha negado que el partido vaya a ayudar a llegar al poder a AfD, incidiendo en que la región ha llegado a esta situación precisamente por el cordón sanitario practicado por los partidos tradicionales.

"Son los partidos que durante los últimos años han levantado esa 'línea roja', una auténtica barrera de contención, los que ayer recibieron su correspondiente factura electoral", ha afirmado. "Ellos son los responsables de ello, no la BSW", ha zanjado.

PROPUESTA DE UN GOBIERNO NO PARTIDISTA

En todo caso, el dirigente regional de la BSW ha incidido en que la propuesta de su formación política pasa por formar un gobierno no partidista que cuente con un candidato independiente que se consensúe con el resto de formaciones.

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"Hablaremos con los distintos partidos. Quien considere que quiere apoyarnos, votará por él. Ayer quedó claramente demostrado que el estado está profundamente dividido. Por eso necesitamos un presidente que pueda, de alguna manera, unir a ambos lados", ha explicado, incidiendo en que ese es su escenario preferido.

"Será una persona, con toda seguridad, de aquí, de Sajonia-Anhalt. Tenemos a varias personas en mente. Pero hoy todavía no vamos a mencionar ningún nombre", ha afirmado.

La victoria aplastante del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de este domingo en Sajonia-Anhalt ha provocado un terremoto político en todo el país, con un escenario que pone en entredicho la viabilidad del cordón sanitario a la ultraderecha, y con la líder de AfD, Alice Weidel, emplazando al canciller alemán, Friedrich Merz, a convocar elecciones anticipadas de inmediato para propiciar así su reemplazo "antes de Navidad".

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