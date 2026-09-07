El presidente de Vietnam afianza su perfil internacional con un viaje a Rusia y Francia

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Bangkok, 7 sep (EFE).- El presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista del país (PCV), To Lam, afianza su perfil internacional al embarcarse este lunes en un nuevo viaje rumbo a Rusia y Francia, en medio de una intensa agenda exterior desde que ocupa ambos cargos, a espejo del chino Xi Jinping.

Nombrado presidente el pasado abril, si bien ya era secretario general del PCV desde agosto de 2024, el cargo de mayor peso en el país, se espera que Lam se reúna en Moscú con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y en París con el francés, Emmanuel Macron, mientras busca impulsar relaciones con sus socios comerciales para acelerar el crecimiento económico de una de las grandes promesas asiáticas.

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En un comunicado publicado en el portal del Gobierno, Hanói señala que el viaje comenzará en Rusia y seguirá en Francia, donde asistirá a la Cumbre Espacial en París, antes de iniciar el sábado su viaje de regreso, sin concretar fechas ni agenda en cada país.

Lam, quien viaja acompañado por una nutrida delegación de políticos y funcionarios, tiene como objetivo "movilizar y aprovechar los recursos internacionales para el desarrollo nacional", apunta Hanói.

El líder vietnamita fue nombrado secretario general del PCV en agosto de 2024, tras el fallecimiento de su predecesor, Nguyen Phu Trong, y consolidó su poder el pasado abril con su nombramiento como presidente.

Lam, el político vietnamita que ha concentrado más poder en las últimas décadas, se ha embarcado desde hace dos años en alrededor de una treintena de viajes internacionales que lo han llevado a destinos como China, Estados Unidos, Cuba, Corea del Norte, Singapur, Reino Unido e India, entre otros, y que ha impulsado desde que ocupa el cargo como presidente.

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Esta será la primera vez que Lam viaje como jefe de Estado vietnamita a Rusia, un histórico aliado de Hanói, y Francia, a quien le une su pasado colonial, si bien ya visitó Moscú en mayo de 2025 y París en octubre de 2024 como líder del PCV.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia y que tiene por meta alcanzar un 10 % de crecimiento de su producto interior bruto en el próximo quinquenio, ejerce la conocida como "diplomacia del bambú" por su flexibilidad para bandearse entre potencias, incluidas China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

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"Somos muy conscientes de la relación histórica entre Hanói y Moscú, pero eso no nos impide (a la presidencia francesa) tener un debate muy sincero sobre Rusia (y su guerra de agresión en Ucrania) y el impacto que eso pueda tener en las relaciones entre Hanoi con Francia y con la UE", indicaron fuentes del Elíseo.

La presidencia francesa señaló que, entre otros objetivos, figura el de "comprometer" a Vietnam en "la reconstrucción de Ucrania", en declaraciones realizadas la semana pasada.

La apretada agenda internacional del dirigente vietnamita, quien a mediados de agosto viajó a Australia y Nueva Zelanda, llega tras la visita a Hanói el pasado fin de semana del líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, a quien la justicia internacional investiga por crímenes de lesa humanidad. EFE

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