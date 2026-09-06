Lavrov acusa a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia

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Moscú, 6 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia, debido a la reacción de Berlín ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig.

"Leipzig, aeropuerto (...) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad", dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.EFE

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