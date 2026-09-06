Irán recalca que EEUU "debe entender antes de que sea demasiado tarde" que "las normas del juego han cambiado"

Iraqi Supreme Judicial Council President Faiq Zidan (unseen) meets Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf in Tehran, Iran, on August 25, 2026. Zidan held talks with Ghalibaf during a visit to the Iranian capital.

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El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha recalcado este domingo que Estados Unidos "debe entender antes de que sea demasiado tarde" que "las normas del juego han cambiado", al tiempo que ha advertido de golpes "más rápidos e intensos" en respuesta a cualquier ataque por parte de las tropas norteamericanas.

"Si no lo han entendido ya, deberían entender antes de que sea demasiado tarde que las normas del juego han cambiado y que, desde ahora, cualquier violación de los intereses y la seguridad de Irán recibirán una respuesta más rápida, más dura y más dolorosa", ha señalado.

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"Los estadounidenses deberían haber entendido que la era de la 'respuesta proporcionada' ha terminado y que nuestros golpes contra las bases del agresor en las últimas operaciones fueron solo el inicio", después del último intercambio de ataques tras los recientes bombardeos por parte de Estados Unidos.

Así, ha sostenido que los últimos "golpes feroces" de Irán contra "bases estadounidenses" en la región de Oriente Próximo han provocado que "los líderes de ese país se encuentren en un estado de desesperación". "Usan palabras vacías y usan la Inteligencia Artificial para generar fotos y vídeos del campo de batalla", ha destacado.

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Qalibaf ha apuntado además que, al margen de la vía militar, la "principal batalla" a la que hace frente Irán es la economía, en medio de la campaña de presión lanzada por Estados Unidos, al que ha acusado de "intentar paralizar la cadena de suministros y la producción energética a través de la intensificación de sanciones".

"Debemos crear nuevas capacidades para una gestión inteligente en el ámbito de las importaciones, con el fin de fomentar la producción y utilizar el poder de las élites para construir una barrera contra la codicia de los extranjeros", ha defendido ante el Parlamento, según una transcripción de sus declaraciones facilitada a través de sus redes sociales.

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En este sentido, ha argüido que "la población que se mantuvo en sus puestos frente al sanguinario enemigo estadounidense está sufriendo penurias y no tolerará una mala gestión o una inacción". "Esperan que abordemos rápidamente este asunto, lo que es un derecho indisputable de la población", ha agregado.

Por último, ha apelado a "mantener la cohesión interna y la disuasión externa" para poder "hacer frente al enemigo". "Cualquier declaración o acción que debilite estos pilares fundamentales no solo es contraria a la prudencia racional, sino a las recomendaciones del líder supremo (Mojtaba Jamenei)".

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Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró el sábado haber destruido tres petroleros a los que vinculó con la Guardia Revolucionaria de Irán, en lo que describió como su respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido ya con ataques contra barcos en esta vía marítima.

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