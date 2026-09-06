EEUU pide contención tras los últimos combates entre milicianos drusos y fuerzas de Siria en Sueida

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El enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, se ha mostrado este domingo "profundamente preocupado" por los nuevos combates registrados en la provincia siria de Sueida y ha hecho un llamamiento a la contención y al respecto del acuerdo de alto el fuego firmado el año pasado para poner fin a los enfrentamientos sectarios desatados tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

"Estamos profundamente preocupados por los renovados combates en Sueida", ha dicho Barrack en redes sociales, donde ha recordado que Estados Unidos, Siria y Jordania firmaron hace casi un año "una hoja de ruta trilateral para la paz en Sueida", que incluía "un camino para la reintegración digna de la provincia en Siria".

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Así, el también embajador de Estados Unidos en Turquía ha reseñado que el citado acuerdo implicaba "derechos totales y obligaciones totales de ciudadanía par la comunidad drusa", antes de destacar que "ese camino sigue siendo el único que lleva a un lugar que no sea el luto".

"Los drusos de Siria son un pueblo con un pasado noble y antiguo. Sin embargo, donde no hay gobernanza, las bandas llenan el vacío y hoy unos pocos con motivos tóxicos se están volviendo contra los suyos", ha manifestado Barrack, quien ha apuntado que "la cooperación entre drusos, tribus árabes y las naciones vecinas en las fronteras de Sueida debe seguir siendo establecida a partir de la tolerancia y la comprensión".

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En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de "una nación con un pueblo, con culturas y fes diversas y diversas, interactuando a través del diálogo comunal y la empatía y dejando el reflejo cinético e instintivo donde corresponde, únicamente en manos del Estado-nación".

"El Gobierno sirio ha empezado a afrontar los graves crímenes cometidos por sus fuerzas el pasado mes de julio (de 2025) y a exigir responsabilidades a los culpables ante sus tribunales. Ese es el camino a seguir, y debe continuar", ha defendido Barrack, quien ha remarcado que "la única vía para avanzar es un diálogo que garantice la rendición de cuentas, restablezca la seguridad y permita el regreso de los desplazados y la reconstrucción de lo destruido".

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Por ello, ha insistido en que en estos momentos se vive "un momento delicado, tanto en la región como en el mundo". "Instamos a todas las partes a que practiquen las dos disciplinas que la paz siempre ha exigido a los valientes: moderación en la acción y comunicación sincera. La alternativa al diálogo no es la victoria; solo conlleva una nueva oleada de duelo", ha zanjado.

LOS ÚLTIMOS COMBATES

Las palabras de Barrack llegan tras los combates registrados en los últimos días entre milicianos drusos y las fuerzas gubernamentales, desatados después de que grupos vinculados a la Guardia Nacional drusa evitaran a cientos de estudiantes participar en exámenes públicos en el marco de tensiones internas.

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Los enfrentamientos estuvieron protagonizados principalmente por fuerzas gubernamentales y la Guardia Nacional, vinculada al influyente líder religioso Hikmat al Hijri, muy crítico con las autoridades instauradas tras la caída de Al Assad y quien ha llegado a abogar por la integración en Israel de los drusos de Siria.

En este contexto, Atef Hunaidi, una destacada figura de Sueida, huyó de la provincia después de denunciar un secuestro a raíz de sus críticas a las palabras de Al Hijri. Barrack ha resaltado que Estados Unidos está en contacto con Hunaidi, quien se habría desplazado ya a la capital del país, Damasco.

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Las tensiones llegan cerca de dos meses después de que las autoridades sirias --instauradas tras la huida de Al Assad en diciembre de 2024 ante una ofensiva de yihadistas y rebeldes-- abrieran un juicio contra acusados de las matanzas intercomunitarias de 2025, que dejaron cerca de 1.800 muertos.

Lo que comenzó como un enfrentamiento entre la comunidad drusa y beduina pronto evolucionó a una espiral de violencia en la que intervinieron las fuerzas de seguridad del Gobierno de transición y combatientes tribales, así como Israel, que lanzó numerosos bombardeos alegando que actuaba en defensa de los miembros de esta minoría, que también cuenta con presencia en Israel.

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