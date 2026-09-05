Colate reaparece tras perder el juicio contra Paulina Rubio

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Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, ha vuelto a dejarse ver en Madrid después de la última resolución judicial en su enfrentamiento con Paulina Rubio por la situación de su hijo en común. El empresario, que este viernes rompió su silencio para hablar públicamente del conflicto familiar, acudió anoche a una conocida sala de la capital acompañado por un amigo. A pesar del interés de la prensa por conocer cómo se encuentra tras el fallo y si tiene previsto recurrir, prefirió no hacer declaraciones y continuó caminando junto a su acompañante.

Su reaparición llega después de que asegurase en televisión que lleva años sufriendo por la situación y que su hijo le habría trasladado su deseo de vivir en España: "Estoy mal y llevo 14 años así, mi hijo quiere vivir en España y no le dejan", afirmó. Colate explicó también que había decidido hablar porque, pese a haber intentado mantenerse al margen para no perjudicar el proceso judicial, considera que se están dando opiniones sobre su situación que, según él, no se corresponden con lo que realmente está ocurriendo: "Llevo muchos años intentando no hablar, para que no influya en el proceso, pero veo que no sirve de nada".

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Durante su intervención, también cuestionó determinados aspectos del procedimiento y relató su versión sobre la relación entre Paulina Rubio y el hijo que tienen en común. Aseguró que el menor no sería feliz viviendo en Miami y afirmó que habría atravesado situaciones que considera especialmente difíciles. Entre sus declaraciones, habló incluso de supuestos episodios de violencia y aseguró que en una ocasión su hijo le habría contado que tenía miedo. Se trata, en todo caso, de acusaciones y afirmaciones realizadas públicamente por Colate en el marco de su conflicto con la cantante.

Tras estas contundentes declaraciones, el español ha optado por la prudencia a su llegada a la noche madrileña. Preguntado sobre si teme posibles represalias por parte de Paulina después de sus últimas palabras, decidió guardó silencio. Tampoco quiso revelar cómo se encuentra tras la resolución judicial ni confirmar si finalmente recurrirá el fallo, dejando en el aire cuáles serán sus próximos pasos en esta batalla familiar que lleva años enfrentando a ambos.

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