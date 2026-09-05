Avión especial de EE.UU. aterriza en Moscú supuestamente con emisarios de Trump

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Moscú, 5 sep (EFE).- Un avión especial procedente de Estados Unidos aterrizó este sábado en Moscú, supuestamente con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes deben reunirse hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para reavivar las negociaciones de paz en Ucrania.

Los controladores aéreos confirmaron la llegada de la aeronave al aeropuerto moscovita de Vnúkovo, según informa la agencia Interfax.

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El aparato entró en el espacio aéreo rusa desde Finlandia -según TASS- menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.

Los mediadores estadounidenses habían pedido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció anoche el cese provisional de los bombardeos aéreos contra territorio ruso.

"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible", comentó en su tradiciona alocución a la nación.

Los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, no viajan a Moscú desde enero pasado y nunca lo han hecho a Kiev, pese a la insistencia de Zelenski.

Trump reconoció anoche que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras".

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.EFE