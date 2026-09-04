Más de la mitad de la UE tiene sobrepeso

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Bruselas, 4 sep (EFE).- El 16,3 % de las personas de más de 18 años de la Unión Europea en 2025 tenía obesidad y otro 35,4 % se encontraba en situación de preobesidad, según datos publicados este viernes por Eurostat, que señala que en conjunto más de la mitad de la población de la UE tiene sobrepeso (51,7 %).

Eurostat define como obesidad un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 y como preobesidad un IMC entre 25 y menos de 30, y calcula ese valor como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Se considera "bajo peso" un IMC inferior a 18,5.

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Las tasas de obesidad más elevadas se registraron en Malta, donde más de una cuarta parte de la población era obesa (26,6 %), seguida de Letonia (24,6 %) y Finlandia (23,2 %). Las tasas más bajas correspondieron a Italia (7,0 %), Grecia (12,8 %) y Rumanía (12,9 %).

En España, la tasa de obesidad se situó en el 14,9 % y la de preobesidad en el 36,3 %, lo que arroja una tasa total de sobrepeso del 51,2 %.

Por sexo, la tasa de obesidad era del 17,4 % entre los hombres y del 15,3 % entre las mujeres de la UE. Además, el 41,9 % de los hombres se encontraba en situación de preobesidad, frente al 29,3 % de las mujeres.

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Por el contrario, el bajo peso era más frecuente entre las mujeres (2,9 %) que entre los hombres (1,0 %). EFE