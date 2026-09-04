María del Monte anuncia su proyecto más íntimo y personal: "Si el corazón se equivoca, se le perdona"

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Recorriendo desde finales de julio la antigua ruta de la seda de Asia como concursante de la nueva entrega del reality de TVE 'Hasta el fin del mundo' junto a otros rostros conocidos como María José Campanario, Jorge Sanz, Rocío Muñoz, o Belinda Washington, María del Monte ha reaparecido en redes sociales desde la otra punta del planeta para anunciar su proyecto más inesperado y especial.

No había dado ninguna pista hasta el momento, pero tal y como ha revelado este viernes dejando sin palabras a sus seguidores, ha escrito su primer libro, 'Si el corazón se equivoca, se le perdona". "¡Por fin! Ya puedo contaros algo que me hace muchísima ilusión" ha expresado emocionada, revelando algunas pinceladas de su debut como escritora: "Desde un lugar muy mio, desde mi interior, cosas que he vivido, que he aprendido, que me han hecho reir, que me han hecho llorar, de los errores, de los aciertos y sobretodo de ese simple café que dejamos para después y ese después, puede llegar tarde".

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Sin embargo, tendremos que esperar un mes para poder leerlo -ya que como ella misma ha explicado llegará a las librerías españolas el próximo 7 de octubre- y descubrir si hablará en el libro de su relación con Antonio Tejado -que en abril de 2027 se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor intelectual del violento robo que sufrieron en su casa María e Inmaculada Casal en agosto de 2024, enfrentándose a una pena de 30 años de cárcel-, y de los episodios que han marcado su vida, como su amistad y posterior ruptura con Isabel Pantoja.

"Me ha hecho mucha ilusión escribirlo pero más ilusión me hará que llegue a tus manos. Porque tú me importas. Una cosa es abrir el corazón para escribir y otra, saber qué siente quien está al otro lado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y no olvides que, si el corazón se equivoca, se le perdona" ha concluido dejando entrever que su primer libro dará mucho que hablar.

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