Goldman Sachs otorga a Telefónica un potencial alcista del 34%

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Goldman Sachs ha situado a Telefónica entre sus principales apuestas del sector europeo de las telecomunicaciones y le ha otorgado un potencial alcista del 34%, al destacar la fortaleza de sus mercados en España y Brasil, la mejora de sus fundamentales operativos y el valor que podría aflorar a través de una mayor consolidación sectorial.

La firma estadounidense ha reiterado su recomendación de compra sobre la operadora presidida por Marc Murtra y ha fijado un precio objetivo de 4,90 euros por acción, lo que implica un potencial de revalorización del 34% respecto a los niveles analizados por la entidad.

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Según el informe, Telefónica se ha consolidado como una de las compañías preferidas de Goldman Sachs dentro del sector europeo de las telecomunicaciones, en un contexto marcado por el aumento de la generación de caja, la mejora de la rentabilidad y la recuperación estructural del negocio.

La entidad ha subrayado que la mejora de los retornos, junto con una valoración que todavía considera moderada y la capacidad de apalancamiento de la compañía, refuerza el atractivo de la teleco para los inversores.

Los analistas de Goldman Sachs han señalado que el sector atraviesa una segunda fase de crecimiento, impulsada por una mayor capacidad de fijación de precios, las eficiencias asociadas al despliegue de fibra y a la aplicación de inteligencia artificial (IA), así como por un marco regulatorio más favorable para las inversiones.

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En este escenario, el banco de inversión ha considerado que Telefónica figura entre las compañías mejor posicionadas para aprovechar el nuevo ciclo de creación de valor.

El informe ha destacado, en particular, la evolución de los negocios de España y Brasil, dos mercados que Goldman Sachs considera infravalorados por el consenso.

En España, la firma ha puesto en valor la mejora de la estructura competitiva tanto en los segmentos de móvil como de fibra, además del impulso procedente del crecimiento económico y demográfico.

En Brasil, ha resaltado la fortaleza de un mercado concentrado y con sólidas perspectivas de crecimiento estructural.

Los analistas también han estimado que Telefónica podría presentar resultados superiores a los que espera actualmente el mercado.

Sus previsiones de resultado bruto de explotación (Ebitda) para 2026, 2027 y 2028 se sitúan por encima del consenso, apoyadas en el crecimiento de sus principales mercados y en las iniciativas de eficiencia y reducción de costes que ejecuta el grupo.

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Además, Goldman Sachs ha identificado un potencial adicional de creación de valor vinculado a posibles procesos de consolidación en mercados clave como España y Alemania.

Según su análisis, este tipo de operaciones podría contribuir de forma significativa al crecimiento futuro de Telefónica y reforzar su capacidad de generación de caja y rentabilidad, lo que ha llevado a la firma a situar a la compañía entre las oportunidades de inversión más atractivas del sector europeo de infraestructuras digitales y telecomunicaciones.

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