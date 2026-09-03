La CE señala a Marruecos como "socio estratégico" de UE y valora su cooperación con España

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Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) reafirmó este jueves el papel de Marruecos como "socio estratégico importante" de la UE en materia migratoria, área en la que se ha "incrementado la cooperación" en los últimos años, además de valorar su colaboración con España en la crisis de Ceuta.

"Lo que puedo decir desde el punto de vista de la migración es que Marruecos es un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de migrantes y la migración ilegal", señaló el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución.

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El Ejecutivo comunitario también manifestó que acoge "con satisfacción la estrecha cooperación" entre España y Marruecos para "gestionar la situación" en Ceuta "y garantizar el retorno en buenas condiciones de quienes no tienen derecho a permanecer en el país", al ser preguntado por si Bruselas se replantearía su relación con Marruecos tras las informaciones que han aparecido sobre su gestión de la crisis migratoria.

Con respecto a la solicitud de ayuda financiera que España elevó la semana pasada a la Comisión de cara a gestionar la crisis en la ciudad autónoma española de Ceuta, Lammert aseveró que están "avanzando en la evaluación de estas solicitudes de forma prioritaria".

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Sin embargo, puntualizó que, para que se produzca la evaluación definitiva, aún existen "cuestiones importantes pendientes que deben ser resueltas primero por las autoridades españolas", que pueden referirse "a aspectos financieros o operativos", aunque evitó dar más detalles.

"Siempre es importante mantener un contacto estrecho para ver cómo se puede aplicar esto en la práctica, qué significa y qué es lo que aún queda por hacer", añadió el portavoz.

Con respecto a la presencia de la agencia europea de fronteras Frontex en el enclave español, Lammert recordó que ya existe un contingente en el Puerto de Ceuta, y que ahora trabajan para ver "en qué otros lugares se puede establecer la presencia". EFE

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