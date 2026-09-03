La mayor autoridad científica pide calma y prevención ante fuerte El Niño que se aproxima

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Ginebra, 3 sep (EFE).- La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la mayor autoridad científica en cuestiones de clima, pidió este jueves calma y medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño que se avecina, cuyas primeras señales ya se están sintiendo y que será muy fuerte en los próximos meses.

"He dicho esto antes y lo repetiré una vez más: El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre. Tenemos las previsiones y la capacidad de anticipación necesarias para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia", dijo en rueda de prensa la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, al presentar el boletín trimestral sobre la evolución de este fenómeno climático.

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Insistió en que más allá de confirmar que El Niño se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte, lo que ha querido transmitir hoy es un "llamado a la acción".

"La ciencia es clara. Tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para evitar que los peligros relacionados con El Niño se conviertan en una crisis, declaró.

En ese sentido, expuso ante los periodistas ejemplos como los estados de emergencia que se han declarado en Panamá y Perú, la asesoría que están prestando los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales a varios gobiernos en Asia o el plan nacional de respuesta a las olas de calor que está aplicando Singapur.

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El jefe de Predicción Climática de la OMM, Wilfran Moufouma-Okia, señaló en la misma presentación para la prensa que las previsiones indican una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño persistirá durante septiembre y noviembre y que seguirá activo hasta febrero de 2027, pero agregó que esto no significa automáticamente que se producirán los desastres naturales que tanto se temen.

"Esto no significa que exista una probabilidad del 100 % de que se produzca una inundación, una sequía o incluso una ola de calor en un país determinado", aseguró.

Según el boletín de la OMM, la fuerza que tomará El Niño se originará en parte en las temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical (que del lado de Latinoamérica baña las costas de Ecuador, Colombia, Perú, entre otros países).

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Desde una perspectiva social, el impacto más grave será la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades perderán acceso a los alimentos y los precios aumentarán, poniendo en una situación de inseguridad alimentaria a millones de personas en el mundo.

Por ello, Saulo defendió que es el momento para que los gobiernos tomen decisiones en materia de producción agrícola, eligiendo -por ejemplo- que tipos de semilla es adecuado plantar si se espera más lluvia o, por el contrario, si se prevé escasez de agua o se esperan temperaturas más elevadas.

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Uno de los valores que más alarma está causando entre los científicos es el aumento excesivo de las temperaturas del mar, y no solo de la superficie, sino incluso debajo de ésta.

En la superficie se ha superado con creces los registros normales, con un aumento de hasta 2,6 grados Celsius adicionales y valores que no han dejado de subir en las últimas semanas.

Pero bajo la superficie del océano "el calor acumulado alcanza una magnitud aún más excepcional", pues en algunas zonas las temperaturas han superado la media en más de 8 grados. EFE

(foto) (vídeo)