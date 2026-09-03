'La bola negra', 'Los domingos' y 'El ser querido', preseleccionadas para representar a España en los Oscar

03/09/2026 La actriz Miriam Garlo ha sido la encargada de anunciar las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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España ya tiene a las tres películas candidatas para representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar. Miriam Garlo, primera actriz sorda en alzarse con un Goya (a Mejor Actriz Revelación por 'Sorda') en la última edición de los galardones más prestigiosos del cine español, ha sido la encargada de anunciar ese jueves en la sede de la Academia de Cine las tres cintas preseleccionadas para luchar por el Oscar a la Mejor Película Extranjera en la gala que se celebrará en Los Ángeles en febrero de 2027.

Y tal y como apuntaban las quinielas, 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen; 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, han sido las elegidas, aunque solo una -y tras una segunda votación que se dará a conocer el próximo 16 de septiembre- cumplirá su sueño de representar a España en la 99º edición de los Premios de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor Película Internacional.

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'El ser querido' de Sorogoyen, se presentó internacionalmente en la sección oficial a competición del Festival de Cannes. Protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo cuenta la historia de un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, que ruedan juntos una película tras años de distanciamiento.

'La bola negra', dirigida por Los Javis, obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en su puesta de largo en el Festival de Cine de Cannes para Javier Ambrossi y Javier Calvo, que no dejan de llevarse alegrías en su primer proyecto tras su separación sentimental. Conmovedora y desgarradora a partes iguales, está inspirada en una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca y protagonizada por Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, o Glenn Close entre otros, narra las vidas entrelazadas de tres hombres en tres épocas distintas, unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.

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'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se llevó 5 Premios Goya en la última edición, entre ellos el de Mejor Película, y se alzó con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. La película narra trata sobre Ainara, una joven de 17 años que comienza a plantearse una vida de clausura. Su decisión abre una grieta en el núcleo familiar y pone a prueba las convicciones, los afectos y las expectativas de todos.